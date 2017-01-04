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Trabzonspor'da Mas ve Pereira ile anlaşma sağlandı

TRABZONSPOR, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ve sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma...

Trabzonspor'da Mas ve Pereira ile anlaşma sağlandı
TRABZONSPOR, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ve sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira' nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2016-2017 futbol sezonu için 480 bin Euro garanti ücret, 2017-2018 futbol sezonu için 950 bin Euro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
MAS İLE 3.5 YILLIK ANLAŞMA
KAP’a yapılan bir diğer açıklamada, Emmanuel Mas ile de anlaşma sağlandığı ifade edilidi, "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros'un kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Club Atletico San Lorenzo De Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 500 bin Euro ödenecektir. Emmanuel David Mas’a ise 2016-2017 futbol sezonu için 986 bin Euro, garanti ücret, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonu için 1 milyon 272 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

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