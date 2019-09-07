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Trabzonspor'da kulüp doktoru ile yollar ayrıldı
Trabzonspor Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollarını ayırdı. Bordo-mavililerde yaşanan son sakatlıkların ardından, 18 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar...
SPOR 07.09.2019, 15:48
Trabzonspor Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollarını ayırdı.
Bordo-mavililerde yaşanan son sakatlıkların ardından, 18 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar ayrıldı. Abdülkadir Ömür için AEK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 'ödem' teşhisi koyulduktan sonra bugün futbolcunun dizinde menisküs olduğu açıklanırken, aynı şekilde Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanması sonrası, yönetimin Bozoğan'ın görevine son verme kararı aldığı öğrenildi. Hakan Bozdoğan'ın yerine daha önce de Trabzonspor'da görev yapan Hakan Ayaz'ın getirildiği ifade edildi.
Bordo-mavililerde yaşanan son sakatlıkların ardından, 18 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar ayrıldı. Abdülkadir Ömür için AEK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 'ödem' teşhisi koyulduktan sonra bugün futbolcunun dizinde menisküs olduğu açıklanırken, aynı şekilde Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanması sonrası, yönetimin Bozoğan'ın görevine son verme kararı aldığı öğrenildi. Hakan Bozdoğan'ın yerine daha önce de Trabzonspor'da görev yapan Hakan Ayaz'ın getirildiği ifade edildi.
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