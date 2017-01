Trabzonspor'da kamp değerlendirmesi

SPOR Toto Süper Lig’in 2'nci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor'un kampında Kolombiyalı Fabian Castillo ve genç Yusuf Yazıcı, öne çıkan futbolcular oldu.ZAMAN ZAMAN SALONDA ÇALIŞTILARBordo mavili takıma, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını tamamladıktan sonra 1 gün izin verileceği açıklandı. Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçla 2'nci yarıya başlayacak olan Trabzonspor, 2 Ocak’ta Belek'de başlayan devre arası kampında zaman zaman hava muhalefetiyle karşılaştı, bu yüzden salonda çalışmak zorunda kaldı.MEDJANİ KAMPA KATILDIToplamda 15 antrenmanla son bulacak devre arası kampında futbolculara sadece 1 gün izin verilirken bordo mavili takımın yeni transferleri olarak Emmanuel Mas ve Joao Pereira kamp kadrosuna dahil olurken, prensipte anlaşma sağlanan Carl Medjani de kafileye katıldı. Muhammet Demir ile Güray Vural ise farklı takımlara transfer olarak kamptan ayrıldı.BAŞKAN USTA ANTALYA’YA KAMP KURDUTrabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 5 gün boyunca takımın Antalya kampında bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte analizler yaparak transfer çalışmalarıyla bizzat ilgilenen Başkan Muharrem Usta, fırsat buldukça da futbolcularla vakit geçirdi, antrenmanları takip etti.ALEMDAROĞLU BAŞTAN SONA KADARBu arada Trabzonspor Yönetim Kurlu üyesi Okan Alemdaroğlu, Antalya kampının ilk gününden son gününe kadar takımını hiç yalnız bırakmadı. Her konu ile yakından ilgilenen Alemdaroğlu’ nun ikinci yarı öncesi heyecanlı ve umutlu olduğu görüldü.KAMP DEĞERLENDİRMESİTrabzonspor’un 10 günlük Antalya kampında gözler yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira’nın üzerindeyken sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan ancak bu dönemi tamamen atlatan Fabian Castillo, kampın öne çıkan ismi oldu. Castillo’nun yanı sıra genç oyuncu Yusuf Yazıcı da ilk yarının son haftalarında aldığı formayı kaptırmamak için dikkat çekici performans sergiledi.Bordo mavili takımın kampında yine golcü sorunu yaşanırken Güney Koreli oyuncu Hyun-Jun Suk ilk yarıya oranla daha etkili bir görüntü verdi. Trabzonsporlu oyuncuların Antalya’daki kamp değerlendirmesi ise şöyle:ONUR RECEP KIVRAK (xxxx): Çalışkanlığı ve kurtarışlarıyla başarılı dönemlerini aratmayan Onur, kampın en iyi performans sergileyen oyuncuları arasında yer aldı.ESTEBAN ALVARADO (xxx): Trabzonspor’da kaptan Onur’un ardında forma bekleyen Esteban, Antalya kampında da 11’i zorlayacak bir performans sergileyemedi. Bu aşamada Onur’u kesebilmesi düşük bir ihtimal olarak görüldü.UĞURCAN ÇAKIR (xxx): Genç kaleci Uğurcan, kamp boyunca kendini gösterebilmek için iyi çalıştı. Şu an kaleyi kapacak yeterlilikte olmasa da ikinci kaleci Esteban’ı zorluyor. Ayrıca kampın çalışkan isimlerinden biri oldu.ZEKİ YAVRU (xxx): Kampta çalışkanlığı ve hırsı ile en iyisini vermeye çalıştı. Ancak sağ beke Pereira’nın transfer edilmesinin ardından forma şansı azaldı.JOAO PEREİRA (xxxx): Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı bir başka yeni transfer Joao Pereira, hızlı atik ve hücumda çok etkili bir oyuncu. 32 yaşında olmasına rağmen çok koştu ve iyi mücadele etti. Takıma da çabuk uyum sağladığı gözlendi. Sağ bekte bordo mavililere katkı sağlayacak gibi gözüktü.MUSTAFA YUMLU (xxx): Kampın çalışkan isimleri arasında yer aldı ancak Durica ve Uğur’un ardında forma bulması zor gibi görünüyor.SERGE AKAKPO: Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Akakpo takımın Antalya kampında yer almadı.UĞUR DEMİROK (xxx): Kamp boyunca çalışkanlığıyla dikkat çekti ve 'forma yarışında ben de varım' diyen bir performans sergiledi. Stoper bölgesine transfer yapılmazsa 11’de şans bulma ihtimali yükseldi.JAN DURİCA (xxxx): Trabzonspor’un deneyimli savunma oyuncusu Jan Durica, lider oyuncu olduğunu bu kampta da gösterdi. Tam bir profesyonel, çok iyi çalışıyor ve kendine iyi bakıyor. Kampın gözdelerinden. İkinci yarıda da takımda formanın en güçlü adayı.MUSTAFA AKBAŞ (xxx): Sol bekte alternatiflerin artmasına rağmen formayı kolay teslim edecek gibi görünmüyor. Kampta çalışkanlığı ve hırsıyla ön plana çıktı.LUİS İBANEZ (xx): Sezon başında transfer edilen ve ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan İbanez, Antalya kampının en sönük isimlerinden oldu.EMMANUEL MAS (xxxx): Trabzonspor’un devre arası transferlerinden olan sol bek oyuncusu Emmanuel Mas, takıma uyum sürecini çabuk atlattı. Hızlı, çevik ve savunmada da sağlam bir görüntü veren Mas için kısa sürede formayı kaptı yorumu yapıldı.OGENYİ ONAZİ (xxxx): Kampta üzerine koyan oyunculardan biri olarak dikkat çekti. Kamp boyunca iyi çalıştı, iyi performans sergiledi. Forma şansı yüksek.OKAY YOKUŞLU (xxxx): Güçlü fiziği ve çalışkanlığıyla etkili bir performans gösterdi. Ligin ilk yarısında zaman zaman inişli çıkışlı performans sergileyen Okay ikinci yarıya daha diri başlayacak gibi görüntü verdi.AYTAÇ KARA (xx): Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Aytaç, Antalya kampında da rutin performansını sürdürdü. Biraz çabalasa da üzerine çok fazla koyamadı. Aytaç’ın bu performansıyla forma şansı bulması zor gibi görünüyor.ABDÜLKADİR ÖMÜR (xxxx): Ligin ilk yarısının son haftalarında ligde ve kupada forma şansı bulmaya başlayan 17 yaşındaki genç oyuncu, Antalya kampında ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Performansıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın da gözüne giren Abdülkadir, ilk 18’e göz kırptı.MATUS BERO (xx): Bero, Antalya kampında çıktığı ikinci antrenmanda sakatlandı. Ersun Yanal’ın güvendiği isimlerin başında yer alıyor ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şanssız bir ilk yarı ve kamp dönemi geçirdi.YUSUF YAZICI (xxxxx): Kamp süresince teknik direktör Ersun Yanal’ın en çok ilgilendiği oyuncular arasında yer aldı. Çalışkanlığı, yetenekleri ile dikkat çekti. 11’i zorluyor. Ligin ikinci yarısında daha çok forma şansı bulacak gibi görünüyor.MEHMET EKİCİ (xxx): Takımdan ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici’nin yaşadığı transfer belirsizliği performansına da yansıdı. Kendi performansının altına düşse de yine de kampın çalışkan isimlerinden sayılabilir.YUSUF ERDOĞAN (xxx): Çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Özellikle zayıf yönlerini geliştirmek adına ayrı bir çaba harcadı. Eksikleri var ancak yine de kadro derinliğinde kendine yer bulabilir.FABİAN CASTİLLO (xxxxx): Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer edilen ve devre arasında bonservisi de alınan Fabian Castillo, Antalya kampının en iyileri arasında baş sırada yer aldı. Kamp boyunca çok çalıştı, fazlasını vermek için çabaladı. Son vuruşları zayıf yönlerinden biri. Ancak performansıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne girmeyi başardı.DAME N'DOYE (x): Ligin ilk yarısında forvet oyuncuları arasında en çok forma şansı bulan isim olan Dame N’doye için Antalya kampının iyi geçtiği söylenemez. Rahatsızlığı nedeniyle birçok antrenmanı kaçıran N’doye, kampın kalan bölümünde açık kapatmaya çalıştı ancak şuan için tam hazır olduğunu söylemek zor.HYUN-JUN SUK (xxxx): Ligin ilk yarısında beklenen patlamayı yapamayan ve uyum sürecini aşamayan forvet oyuncusu, Antalya kampının dikkat çeken isimlerinden oldu. Ligde bordo mavili takıma gol yollarında yeterli katkı sağlayamayan Suk, antrenmanlarda hem gol attı, hem de çalışkanlığıyla göze girdi.RAMİL SHEİDAEV: Hafif bir sakatlık yaşadı ve kampta takımla çalışamadı. Tedavi sürecinin ardından düz koşulara başladı. Kendisi adına şanssız bir kamp dönemi oldu.ERSUN YANAL: Özellikle ilk yarının son haftalarından gönderilmesi yönünde camiada yoğun baskı kurulmuştu. Takımın ilk yarıdaki aldığı sonuçlar Yanal’ı çok zorladı ancak devre arası kampı deneyimli teknik adamı rahatlattığı gözlendi. Oyuncuları takıma adapte etmek için yoğun çaba harcıyor. Yanal, ikinci yarı öncesi umutlu.

