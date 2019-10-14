Trabzonspor'da Güneş'ten sonra en istikrarlısı Karaman

Trabzonspor’da 2018-19 sezonu başından bu yana teknik direktörlük yapan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013’te kulüpten ayrılan Şenol Güneş’in ardından bordo-mavililerde en uzun görev yapan teknik adam oldu.

Trabzonspor’da 2018-19 sezonu başında teknik direktörlüğe getirilen Ünal Karaman, bordo-mavili takımda 6 yıl sonra ilki başaran isim oldu. Teknik direktör değişiminin en sık yaşandığı kulüplerden olan bordo-mavililerde 12 Ağustos 2018 tarihinde takımla sezonun ilk resmi maçına çıkan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013’te bin 149 gün yürüttüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş’in ardından en uzun süre Trabzonspor’u çalıştıran isim olmayı başardı.

GÜNEŞ’TEN SONRA 9 FARKLI İSİM; EN İSTİKRARLISI KARAMAN

6 Aralık 2009 tarihinde 4’üncü kez takımın kendisine emanet edilmesinin ardından bordo-mavili ekiple bin 149 günde 150 maça çıkan Şenol Güneş’in ardından Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı (2), Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal (2), Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ile Ünal Karaman teknik direktörlük yapan isimler olarak sıralandı. Ersun Yanal 3’üncü döneminde Trabzonspor’da 422 gün çalışıp 50 resmi maçta öğrencilerinin başında yer alarak o sürece kadar Güneş’ten sonra teknik patronlukta en uzun kalan isim oldu. 12 Ağustos 2018 tarihinde takımı devralan Ünal Karaman ise 429 gündür başında bulunduğu bordo-mavili ekiple 54 resmi maça çıkarak Yanal’ı geride bıraktı ve Güneş’ten sonra ‘en istikrarlı çalıştırıcı’ unvanına imza attı.

YÖNETİM KARAMAN’DAN VAZGEÇMEDİ

Süper Lig’de 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında tek mağlubiyet almasına rağmen toplanan 6 puan nedeniyle Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın geleceği tartışma konusu olurken, bu süreçte bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamın arkasında durdu. Sonrasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında alınan 3’er puan, ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Basel mücadelesinin beraberlikle sonuçlanmasına rağmen ortaya koyulan iyi futbolun ardından, taraftarlar, Ünal Karaman ve öğrencilerinden övgü ile söz etmeye başladı.

KARAMAN’LI TRABZONSPOR ÇIKIŞTA

Bu arada, Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde yükselişe geçti. Bordo-mavililer 4’üncü sırada bitirdiği 2013-14 sezonun ardından ilk kez Ünal Karaman yönetiminde geçen sezon ligi ilk 4 içerisinde tamamladı ve ayrıca 4 yıl aradan sonra da Avrupa Ligi biletini aldı. Karaman’lı Trabzonspor, bu sezon da ilk 7 haftalık bölümde zirvenin 2 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alarak son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza attı.



