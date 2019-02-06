Trabzonspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadıkları çeyrek final ilk maçının geride kaldığını, şu anda önceliklerinin ligde Galatasaray ile oynayacakları müsabakanın olduğunu ve buradan arzu ettikleri bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 2012-13 sezonundan sonra ilk kez bu sezon çeyrek final aşamasına kadar yükselen ve bu turun ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak yarı final şansını rövanşa bırakan Trabzonspor'da gözler, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak lig maçına çevrildi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi arzulayan bordo-mavililer, ligde ise MKE Ankaragücü karşısında yakaladığı çıkışını sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ZİRVE YARIŞI İÇİN DE ÖNEMLİ MAÇ

Ligde 33 puanı bulunan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 36 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılarak hem puan farkını kapatmayı hem de zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma için bordo-mavililer Ümraniyespor müsabakasının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. 9 Şubat'a kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek olan Trabzonspor, Cumartesi günü bu maç için İstanbul'a yolculuk yapacak.

KARAMAN'DAN DA 'GALATASARAY' VURGUSU

26 Şubat'ta deplasmanda Ümraniyespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının şu an için öncelikli gündemlerinin olmadığını, maç maç ilerlediklerini belirten teknik direktör Ünal Karaman da hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına odaklandıklarını ve oradan iyi sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Üst üste oynanan maçlarda yaşanan sakatlık ve yorgunluklara dikkat çeken Karaman, "Şartlar ne olursa olsun elimizdeki var olan sağlam oyuncularla hafta sonu deplasmanda önemli maça çıkacağız. Oradan iyi mücadele ve arzu ettiğimiz bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

ARDA'NIN PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor karşısında 90 dakika kalede görev yapan ve bu maçla birlikte A takımla ilk kez 11'de forma şansı bulan genç kaleci Arda Akbulut'un performansı beğenildi. Karşılaşmada önemli gol pozisyonlarında rakiplerine geçit vermeyen Arda, teknik heyetin de güvenini kazandı.

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