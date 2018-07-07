Trabzonspor'da Esteban, 11 gün gecikmeli olarak kampa katıldı

Tolga SAĞLAM/KRANJ, ()

Trabzonspor, Slovenya’daki kamp çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 11 gün gecikmeli olarak takımın kampına katılan kaleci Esteban Alvarado da antrenmanda yer aldı.

Slovenya’nın Kranj kentinde kamp çalışmalarına devam eden bordo mavililerde antrenmanların temposu her geçen gün artıyor. Bugün akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından futbolcular yo-yo (dayanıklılık) testine tabi tutulurken, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, tedavisi devam Sosa katılmadı, Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan ise takımdan ayrı çalıştı.

ESTEBAN 11 GÜN SONRA DÖNDÜ

26 Temmuz’da Trabzonspor’un Trabzon’daki yeni sezon hazırlıklarına katılması gerekirken çeşitli nedenlerle katılmayan ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükten sonra özür dileyerek bugün takımın Slovenya kampına dahil olan kaleci Esteban Alvarado Brown da takımdan ayrı program dahilinde çalışmalarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarına 11 gün geç katılan Esteban’a uygulanacak cezai yaptırımın yönetim kurulunun ortaklaşa alacağı kararın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

AĞAOĞLU KAMPI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da akşam saatlerinde bordo mavili takımın Slovenya kampını ziyaret etti. Futbolcularla birlikte akşam yemeğinde bir araya gelen Ağaoğlu’nun yarın takımın antrenmanını da takip edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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