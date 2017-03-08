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Trabzonspor'da Durica sakatlığının ardından ilk antrenmana çıktı

  Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde...

Trabzonspor'da Durica sakatlığının ardından ilk antrenmana çıktı

 

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı, futbolcuların da moralli oldukları gözlendi. Antrenmanda tedavisi devam eden ve salonda çalışan Olcay Şahan yer almadı.

DURİCA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADI

Bordo mavililerin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve tedavisi devam eden savunma oyuncusu Jan Durica da takımdan ayrı olarak sahada yürüyüşlere başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Yanal 36 yaşındaki futbolcuyla saha kenarında bir süre sohbet etti. Sakatlığının ardından sahadaki ilk antrenmanına çıkan Durica'yı takım arkadaşları da yürüyüş yaptığı sırada alkışlayarak moral verdi.

Trabzonspor, bu akşam saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Durica'nın Ersun Yanal ile görüşmesi

-Durica antrenman

-Detaylar

HABER - KAMERA: TOLGA SAĞLAM - TRABZON /

 

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