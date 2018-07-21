Trabzonspor'da çifte imza

Uğur AYDIN/TRABZON, ()



TRABZONSPOR, İran Milli takımı futbolcusu Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İran Birinci Ligi takımlarından Persepolis forması giyen ve Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı için top koşturan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu İranlı Vahid Amiri, Bordo-mavili kulübe törenle imzayı attı.

İmza töreninde konuşan İranlı futbolcu, Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Vahid Amiri, "Trabzonspor'a geldiğim için çok sevindim. Trabzonspor'un seveninin çok olduğunu biliyorum, bu takıma faydalı olabilmek için Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise, Trabzonspor'un sol kanat mevkiindeki açığını İranlı futbolcuyla doldurduklarını söyledi. İran ve Türkiye'nin kültür olarak birbirine benzer özellikler taşıdığını ve futbolcunun adaptasyon sürecini bu sayede daha çabuk atlatıp takıma katkı sağlayacağını söyleyen Asbaşkan Hacısalioğlu, "Sevgili kardeşimizin, kadromuza katılmasından son derece mutluyuz. Hepiniz biliyorsunuz ki İran Milli Takımı'nın sol açık oynayan bir oyuncusu. Bizim de bu mevkide bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bunu dost, kardeş İran'dan temin etmemiz en azından uyum sürecini en asgaride atlatmamıza sebep olacaktır ki kendisinin iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Burada da aynı performansı sergileyecektir. Zaten Trabzon'a biliyorsunuz çok miktarda İran'dan turizm amaçlı gelen insanlar var. Burada yalnızlıkta çekmeyecektir zaten örf adet olarak da İran çok benzer ülkeler. Bu yüzden kendisinin bu adaptasyon dönemini atlatıp kadroya katkı vereceğine ben inanıyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Tabi ki gönül isterdi ki, transfer döneminin başında oyuncu katılımını sağlasaydık ancak bazı olumsuz gelişmeler kulübün diğer konulardaki problemleri transferin bu güne sarkmasına, bundan sonra da umuyoruz ki stoper mevkiine bir iki oyuncu katacağız. Takviyeleri sağlamış olacağız" dedi.

19 YAŞINDAKİ GENÇ YETENEK TRABZONSPOR'DA

Vahid Amiri için düzenlenen imza töreninin ardından bir imza töreni daha gerçekleşti. Trabzonspor Ofspor'da forma giyen 19 yaşındaki Berkay Sefa Kara'yı da düzenlenen imza töreniyle renklerine bağladı.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor’un altyapısına önem verdiklerini kaydetti. Asbaşkan Hacısalihoğlu, “İnşallah biz buradan çok sayıda Yusuflar, Abdulkadirler yetiştireceğiz. Kadroya dahil edilen sadece Berkay değil, birçok arkadaşımız var. İstiyoruz ki, altyapıdan gelen oyuncular bu formayı taşısın” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntüler

- Açıklamalar



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