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Trabzonspor'da Burak Yılmaz korkuttu

Tolga SAĞLAM / KRANJ () - Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla Slovenya’daki 1’inci etap kampını tamamladı. Son yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında Burak Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık da teknik heyet ve...

Trabzonspor'da Burak Yılmaz korkuttu

Tolga SAĞLAM / KRANJ () - Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla Slovenya’daki 1’inci etap kampını tamamladı. Son yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında Burak Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık da teknik heyet ve takım arkadaşlarını korkuttu.
1 Temmuz’da Slovenya’nın Kranj kasabasında kamp çalışmalarına başlayan Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kondisyon çalışmalarının ağırlıklı olduğu ilk etap kampının son antrenmanında bordo mavililer teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınmanın ardından orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenmana izinli olan Onazi yer almadı, Esteban, Kamil Ahmet, Castillo, Sosa ve Batuhan ise takımdan ayrı çalıştı.
BURAK YILMAZ KORKUTTU
Bu arada Slovenya’daki 1’inci etap kamp çalışmalarının son antrenmanında yapılan orta-şut çalışması sırasında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz teknik heyet ve takım arkadaşlarını korkuttu. Şut çektiği sırada sağ ayağını yere ters basan Burak Yılmaz bir anda kendini yere bırakırken, teknik direktör Ünal Karaman da oyunu durdurdu. Sağlık ekibinin hemen müdahalesi sonrası ayağa kalkan Burak’ın daha sonra saha kenarında da tedavisine devam edildi. Tedavinin ardından kendini iyi hisseden Burak takımla birlikte çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Ünal Karaman’ın da Burak’ın durumunun ciddi olmamasına en çok sevinen isimlerden oldu.
Yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, 14 Temmuz’da Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Burak Yılmaz’ın sakatlık anından görüntüler
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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