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Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor’un bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon’da çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de yardımcı antrenörler eşliğinde...
SPOR 12.12.2019, 13:35
Trabzonspor’un bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon’da çalışmalarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
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