Trabzonspor'da Avrupa Kupaları sıkıntısı

SÜPER Lig’de son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, Avrupa Kupaları’na katılma hedefinde sıkıntıya girdi.Ligin 31’nci haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan bordo mavililer, Gençlerbirliği beraberliği ve Kayserispor yenilgisinin ardından galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı. Ligin 2’nci yarısında ilk 10 haftada, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Trabzonspor, sonraki 5 maçından yalnızca 1 galibiyet alabildi.FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİLigde 10 maçlık puan serisinin ardından son 5 maçında 10 puan kaybı yaşayan bordo mavililer, Avrupa Kupaları’na katılma yolunda yarıştığı rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakalama fırsatını değerlendiremedi. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5 puan toplayabilen Trabzonspor’un Avrupa hedefi zora girdi.KUPANIN KAZANANI BELİRLEYİCİ OLACAKİlk 4 için kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleme zorunluluğu olan bordo mavililerin ligi 5’inci sırada tamamlaması ve yarı finalde mücadele eden Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ikilisinden birinin Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması durumunda da Avrupa yolu açılacak. Trabzonspor, bu noktada 49 puanla ayni puana sahip olduğu Antalyaspor ile de kalan 3 haftada yarış içerisinde olacak.TAKIMA 2 GÜN İZİNTrabzonspor’da Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 2 gün izin verildi. İki gün izinli olan bordo mavililer, Salı günü saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.YEREL GAZETELER: AVRUPA TRENİ KAÇIYORYerel gazeteler, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından 31’inci hafta mücadelesinde Adanaspor ile berabere kalan Trabzonspor’un ortaya koyduğu performansı eleştirdi, ''Avrupa treni kaçıyor" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Avrupa treni kaçıyor! Hayırdır beyler lig mi bitti?", "Trabzonspor’un Adana’daki ruhsuz futbolu altın değerindeki 2 puanın uçup gitmesine neden oldu" ifadelerini kullandı. Karadeniz Gazetesi, “Avrupa mı? Güldürmeyin adamı", "Ligin ikinci yarısının flaş takımı dedik, rotayı Avrupa’ya kırdık, ama hayal kırıklığı yaşadık” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Ekspres Gazetesi, "Takke düştü, kel göründü", "Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Kayseri’den sonra Adanaspor’u da yenemedi” yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, "Fırtına Esmez oldu", "Trabzonspor, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor karşısında da iki puan kaybetti" ifadelerine yer verdi.ANNELER GÜNÜ İÇİN KUTLAMATrabzonspor Kulübü, anneler günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, "Gücümüze güç, umudumuza umut katan annelerimiz… Bir gün değil, her gün kalbimizdesiniz" ifadelerine yer verildi.

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