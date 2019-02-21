Trabzonspor'da Abdülkadir, Göztepe maçı kadrosunda yer almadı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e giden Trabzonspor'da Pereira, Onazi ve Ibanez'in ardından genç oyuncu Abdülkadir Ömür de, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla İzmir'e hareket etti. Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi ile Ibanez'in yanı sıra hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışmalara katılmayan ve ağrıları devam eden Abdülkadir Ömür de, kafilede yer almadı. Tedavileri tamamlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak ise kafileye dahil edildi.

KADRODA 3'Ü KALECİ TOPLAM 18 OYUNCU YER ALDI

Bu arada Trabzonspor'un Göztepe kafilesinde 3'ü kaleci toplam 18 oyuncu yer aldı. 18 oyuncunun bulunduğu kafilede Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega ve Ali Osman Karnapoğlu yer aldı.

KAFİLE İZMİR'DEN İSTANBULA GEÇECEK

Öte yandan bordo-mavililer, İzmir'de Göztepe ile oynayacakları maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Şubat Salı günü Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşma için Trabzon'a dönmeyecek ve İzmir'den İstanbul'a geçecek.

(FOTOĞRAFLI)