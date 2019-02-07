Trabzonspor'da 14 oyuncu özel antrenman yaptı

TRABZON, ()-



Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bazı oyuncular günü dinlenerek geçirirken, 14 oyuncu için ise özel antrenman programı uygulandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Galatasaray karşılaşması hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde, bugün saat 11.00'de 14 oyuncu özel antrenman programı dahilinde çalıştı. Sosa, Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Ali Osman, Oğuzhan, Batuhan, Murat Cem, Tunahan, Kerem, Behlül, Berkay, Ebrar ve Koray önce salonda ardından sahada kuvvet ve bireysel çalışmalar gerçekleştirirken, son dönemde sürekli forma giyen diğer oyuncular ise günü dinlenerek geçirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONLU GAZİYE ZİYARET

Bu arada Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Kuzey Irak’ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Şahin ve Karaman, 28 Ocak’ta Kuzey Irak’ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca’ya 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, futbolcuların imzaladığı Trabzonspor formasını verdi.

(FOTOĞRAFLI)