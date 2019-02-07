Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Trabzonspor'da 14 oyuncu özel antrenman yaptı

TRABZON, ()- Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bazı oyuncular günü dinlenerek geçirirken, 14 oyuncu için ise özel antrenman programı uygulandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçın ardından...

Trabzonspor'da 14 oyuncu özel antrenman yaptı

TRABZON, ()-

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bazı oyuncular günü dinlenerek geçirirken, 14 oyuncu için ise özel antrenman programı uygulandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Galatasaray karşılaşması hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde, bugün saat 11.00'de 14 oyuncu özel antrenman programı dahilinde çalıştı. Sosa, Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Ali Osman, Oğuzhan, Batuhan, Murat Cem, Tunahan, Kerem, Behlül, Berkay, Ebrar ve Koray önce salonda ardından sahada kuvvet ve bireysel çalışmalar gerçekleştirirken, son dönemde sürekli forma giyen diğer oyuncular ise günü dinlenerek geçirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONLU GAZİYE ZİYARET
Bu arada Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Kuzey Irak’ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Şahin ve Karaman, 28 Ocak’ta Kuzey Irak’ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca’ya 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, futbolcuların imzaladığı Trabzonspor formasını verdi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328