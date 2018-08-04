Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,()

Trabzonspor, Cagliari 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayan maçta Suat Arslanboğa düdük çaldı. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Samet Çiçek üstlendi.

Trabzonspor mücadeleye; ''Esteban (Dk.80 Uğurcan) - Pereira (Dk. 70 Semih), Toure (Dk.62 Hosseini), Mustafa (Dk.79 Hüseyin Türkmen), Ibanez (Dk. 88 Samican Özkan), Kucka (Dk.75 Batuhan), Onazi, Abdulkadir Ömür (Dk.78 Murat Cem), Sosa (Dk.62 Amiri), Yusuf (Dk.75 Olcay), Rodallega (Dk.71 Abdulkadir Parmak)'' 11'i ile çıktı.

Cagliari ise şu 11'le sahadaki yerini aldı: ''Rafael- Andreolli Marco, Dessena Danile, Pajac Marko, Pisacane Fabio, Padoin Simone, Ionita Artur (Dk.63 Castro Lucas), Sau Marco (Dk.73 Fabrias Diego), Deiola Alessandro (Dk.72 Barelle Nicolo), Pavoletti Leonardo, Colombatto Santiago (Dk.63 Cigarini Luca).''

Karşılaşmada golsüz eşitlik ile son buldu.

Mücadelenin 30'uncu dakikasında Hugo Rodellega'nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, penaltı atışını Sosa'nın kullanmasını istedi. Rodeellaga, Karaman'ın bu isteği üzerine sinirlenerek topu penaltı noktasına bıraktı. Sosa'nın vuruşunu kaleci Rafael kurtarmayı başarırken bordo mavili taraftarlar morali bozulan Rodellaga'ya yaptıkları tezahüratlar ile destek oldular.

BORDO-MAVİLİ EKİPTEN ANLAMLI HAREKET

Trabzonspor, Cagliari maçına üzerinde oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın fotoğrafının yer aldığı siyah forma sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekip, hazırlık maçına Hakkari'nin Yüsekova İlçesinde astsubay eşini ziyaret eden ve dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın fotoğrafının yer aldığı forma ile çıktı.

ZARGO İLE HOSSEINI KEZ FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da Zagro Toure ile Majid Hosseini ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Bordo-mavili ekipte Fransa 2'nci Lig ekibi Lorient'ten takıma dahil edilen 28 yaşındaki defans oyuncusu Zagro Toure mücadeleye ilk 11'de başlarken, İran'ın İstiklal takımından transfer edilen Majid Hosseini karşılaşmaya 62'nci dakikada dahil olarak ilk kez bordo mavili forma ile taraftarın önüne çıktı.

BURAK YILMAZ KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Cagliari maçında yer almadı. Sol kasık fıtığı ameliyatı olan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz, hazırlık maçında forma giyemedi.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarını İstanbul'da yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen yaklaşık 25 binin üzerindeki taraftarlar, bordo-mavili ekibe destek oldular.

FOTOĞRAFLI

FOTOĞRAFLAR: İbrahim MAŞE