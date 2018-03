Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

Rıza Çalımbay: “Oynatacak oyuncu bulamıyorum”

Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, en büyük sorunlarının gol atamamak olduğunu ve kadro açısından sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Sol açıkta oynatacak oyuncu bulamıyorum. Başka bölgelerde de sıkıntı var. Devre arası bunları çözemedik. Elimizdeki kadroyla kalan maçlarımızı en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız” dedi.

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bizim için çok önemli, kazanmamız gereken bir maçtı. Her türlü riske alacaktık. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Ortada giden maçtı. Sadece bir faul pozisyonunda dikkatli olmamız gerekirken gol yedik. Ondan sonra istediğimiz olmadı. Beşiktaş’a da golden sonra güven geldi. Bizim bir sıkıntımız vardı. Bugün ve önceki maçlarda ofansif yönde istediğimiz şeyleri alamadık. Maç normal giderken gayet iyiydi. Sonra lehimize çevirmek için iki değişiklikle oyuna müdahale yaptık. Aytemiz Alanya maçında ikinci yarı oyuna girenler kazandırdı, çok güzel şeyler yapmışlardı. Bu maçta da oyuna giren arkadaşlardan aynı şeyi bekledik ama maalesef istediğimiz şekilde olmadı. Şu ana kadar ikinci yarıda oynadığımız maçlarda bütün gollerimizi Burak attı, bir tane Abdülkadir atmış. Bir tek Burak değil, bütün arkadaşlarımızın bu işe ortak olması gerekiyor. Bu sıkıntıyı bir türlü aşamadık. Yapacak bir şey yok yok. Bu maçın böyle olmaması gerekiyordu. Maçın gidişatı böyle değildi. Futbol içinde maalesef böyle şeyler de yaşanıyor, üzgünüz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.”

Kadro açısından sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, "Soruna çözüm bulmak için geç kaldık. Çözüm evre arasıydı. Şuanda kadro açısından sıkıntı yaşıyorum, o bir gerçek. Mesela sol açık oynatacak oyuncu bulamıyorum. Başka yerlerimizde de sıkıntımız var. Kulübün de bir sıkıntısı var. Kendi kurduğum takımla savaşmak oynamak apayrı. Bir de geldikten sonra görüyorsunuz. Devreye kadar çok iyi gitmişsiniz. Bir rapor var. Transferde müdahale etmemiz gerekiyor. Edemediğin zaman mevcut kadroyla devam etmek zorundasın. Şuanda mesela Castillo ortada yok. Ligin ikinci yarısında sakat. Burak devamlı sakat ve cezalı. Bazı arkadaşlarımızda maalesef sıkıntı oluyor. Sol açığa oyuncu bulamıyorum. Bir sürü yer var sorunlu ama sol açık bulamıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Elimizdeki kadroyu son ana kadar en iyi şekilde kullanacağız. Bugün biz maçı kazanmak için müdahale ettik, iki forvete döndük. Ofansif arkadaşlar aldık. Çünkü oyunu oturtmuştuk, gol de bulacağımıza inanıyorduk. Beklemediğimiz anda gol yedik. İkinci yarıya baktığımız zaman üst üste 5 beraberliğimiz var. Bu takım düzelecekti ama 5 beraberlikten sonra panik havası estirdiler. olabilir. Göztepe maçını kazanabilirdik. Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor maçları da öyle. Son dakikalarda gol yemesek en az 7-8 puanımız vardı. Bir şansızlık yaşadık ama burada futbolcuların da önemi çok. Burak sakat sakat oynamasına rağmen yine de bütün golleri atan o. Diğer arkadaşların da bu işin içerisine girmesi gerekiyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Castillo’nun sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Çalımbay, “Castillo’nun dizinde sakatlığı var. Gençlerbirliği maçında oynattık tekrar sakatlandı. Şu anda tedavi için ülkesine gitti. 1 hafta içinde gelecek ona göre netleşecek. Bizim en çok ihtiyacımız olan, çok şey beklediğimiz oyuncu. Maalesef ligin kinci yarısı hep sakatlıklarla uğraştı. 1-2 hafta içinde gelebilir” diyerek açıklamalarını noktaladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un zor bir deplasman olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Kaliteli bir takım. Beklentilerine karşılık bulamayan Trabzonspor'un moral değerlerinde sıkıntı olabilirdi. Denk bir maç oynandı. Golü bulduktan sonra daha rahat oynamaya başladık. Babel tarafından goller gelmesi ibreyi bize çevirdi. Bütün oyuncular gayretli ve iyi niyetliydi. Trabzonspor'a başarılar diliyorum” dedi.

Oyuna sonradan giren oyuncuların katkı verdiğini ifade eden Güneş, "Negredo veya diğerleri hepsi iyiydi. Netice almak için hamle yapıyorsunuz. Bu bazen sonuçlanabiliyor, bazen de sonuçlanmıyor. Negrado pas bağlantısında iyi işler yaptı. Caner de katkı yaptı. Mustafa da iyiydi. Giren oyuncularımızın hepsi iyiydi. Hem oynayanlar hem de sonradan girenlerle iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. En zor maçlarımızdan bir tanesini oynadık. Trabzonspor coşkulu ve moralli olduğu zaman her takımı yenebilir, öyle sıradan bir takım değil. Beklentiler büyük olduğu için karşılık bulamayınca da bir güvensizlik yaşıyor. Bunu oyun içerisinde de bazen görüyoruz. Bizimde fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Büyük oyuncularda bunu aşması lazım. Bugün Allah yardım etti ve şansta vardı kazandık" şeklinde konuştu.

‘Şenol Güneş ismi hep futbolun dışına çekilmeye çalışılıyor?’ sorusuna cevap vereb Güneş, "Ben sıradan biriyim. Buradan biriyim. İstanbul'da yaşıyorum. Benim orada olmam buradaki düşüncemi değiştirmez. Burada nasıl yetişmişsem orada öyle yaşıyorum. Pozisyonumuzun gereği çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu görevi ben tayin etmedim. Hayat tayin etti. Hepimiz için geçerli. Kader bizi nereye atıyorsa oraya gidiyoruz. Hayat devam ediyor. Futbol bir oyun. Bırakın 2-3 kişiyi 5 bin kişinin demesiyle benim buraya ait olma duygumu kimse silemez. Burada sıkıntı yaşadığım dönemlerde bile ben buradan gitmedim, hep kovularak gittim. Son ayrıldığım zaman kendim gittim, o da Trabzonspor'a yararlı olsun diye gittim. Bakmayın öyle 2-3 kişinin dediğine. Ben biliyorum ki tüm Trabzonsporlular benim başarılı olmamı istiyor. Ben sadece Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a ait değilim, Türkiye'ye aitim. Hatta dünyaya aitim. Bu bir ego değil aslında. Bu buradan herhangi bir insanın çıkıp başarılı olacağı hissidir. Sayın Cumhurbaşkanı ismimi sahaya verdiği zaman bunu bana vermedi. Ali Kemal'e, Şamil Ekinci'ye, Ahmet Suat’a, Dozer Cemil'e, buraya katkı yapanlara verdi. Şahsımla ilgili kötü sözler diyenler Kadir Özcan'a, Cemil'e ne kadar sahip çıktılar bilmiyorum. Trabzonspor’un üzüldüğüm tarafı ekonomik olarak tahribatı var. Ben bunu giderken söyledim. Bu şehir ve takım benim için gurur vericidir. Bunu asla inkar etmem. Fikret Orman'da bunu biliyor ve her zaman yanımda” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın taç ile ilgili söylemlerine ise, “Bize taç veren yok ki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık” yanıtını verdi.

