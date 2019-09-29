Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saaat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban; Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Siyah beyazlı ekipte ise sakatlğı süren Victor Ruiz ile kart cezalıları Mohamed Elneny ve Adem Ljajic mücadelede yer alamayacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak