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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda...
SPOR 26.09.2019, 22:39
Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı, Onazi, Yusuf Sarı ve Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Demir Grup Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oynamayan Daniel Sturridge ise 5 günlük aranın ardından sahaya çıktı ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde fizyoterapistler eşliğinde ayrı olarak topla çalışma yaptı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı.
Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı, Onazi, Yusuf Sarı ve Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Demir Grup Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oynamayan Daniel Sturridge ise 5 günlük aranın ardından sahaya çıktı ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde fizyoterapistler eşliğinde ayrı olarak topla çalışma yaptı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı.
Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
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