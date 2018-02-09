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Trabzonspor Basketbol, yabancıların maça çıkmayacağı yönündeki iddiaları yalanladı

TRABZON, () - Trabzonspor Basketbol takımı, yabancı oyuncularının İstanbul BBSK maçına çıkmayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan...

Trabzonspor Basketbol, yabancıların maça çıkmayacağı yönündeki iddiaları yalanladı

TRABZON, () -

Trabzonspor Basketbol takımı, yabancı oyuncularının İstanbul BBSK maçına çıkmayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında deplasmanda İstanbul BBSK ile yarın oynayacağımız kritik karşılaşma öncesinde yabancı oyuncularımızın maça çıkmayacağı yönünde bazı medya kuruluşlarında yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Geçtiğimiz hafta Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında aldığımız galibiyetin ardından İstanbul BBSK ile oynayacağımız kritik müsabakaya bir gün kala yapılan bu asılsız haberlerin kulübümüzü yıpratmaya çalışan bazı kesimler tarafından bilinçli olarak gerçekleştirildiği aşikardır. Her kulüpte yaşanan ve yaşanabilecek maddi sorunların, kulübümüzde de yaşanması kadar doğal bir şey yoktur. Ancak bu olayı büyüterek hatta iftira boyutuna ulaştırılarak basına servis eden her kim ise Trabzonspor camiasına ihanetin en büyüğünü yapmıştır. Bu arada; bu haberi her kim ya da hangi menajerin basına yaptırdığını da ayrıca merak etmekteyiz. Gerek camiamızın içinde gerekse de camiamızın dışında yer alan bu tür hainlerin kulübümüzü küçük ayak oyunları ile yıpratmaya çalışmasına bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Takımımız yarın İstanbul BBSK karşılaşmasına tam kadro olarak çıkacaktır ve bu asılsız haberi yaptıranlar ile birlikte yapanlara gerekli cevabı, alacağı galibiyet ile verecektir” ifadelerine yer verildi.

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