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Trabzonspor Basketbol Kulübü yönetimi, olağanüstü toplanma kararı aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor’da yönetim kurulu, alınan saha sonuçları ve kulübün içinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle 4 Ocak Perşembe günü Trabzon’da olağanüstü toplanma kararı aldı. Bordo-mavili...

Trabzonspor Basketbol Kulübü yönetimi, olağanüstü toplanma kararı aldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor’da yönetim kurulu, alınan saha sonuçları ve kulübün içinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle 4 Ocak Perşembe günü Trabzon’da olağanüstü toplanma kararı aldı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Takımımızın son dönemlerde almış olduğu saha sonuçları ve içinde bulunduğu maddi kriz, yürekleri bu renkler için çarpan milyonlarca taraftarımız gibi yönetim kurulumuzu da derinden üzmektedir. Yönetim kurulumuzun bu renklere karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar nezdinde en doğru kararın alınacağını, bu renklere gönül vermiş ve bu takımın gerçek sahibi taraftarlarımıza belirtmek isteriz. Bu doğrultuda yönetim kurulumuz, perşembe günü Trabzon’da olağanüstü toplanma kararı almıştır. Kulübümüzün demokratik yapısı içinde takımımızın geleceği konusunda gerekli kararlar alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor yönetiminin gerçekleştireceği bu toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı çıkabileceği öğrenildi.

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