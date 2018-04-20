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Trabzonspor Basketbol Kulübü'nden ‘yabancı oyuncu’ açıklaması

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () Trabzonspor Basketbol Kulübü, alacakları nedeniyle Eskişehir Basket maçına çıkmayan, daha sonra bordo-mavililerin bu oyuncularla yollarını ayıracağını duyurmasının ardından yaşanan süreçte Trabzonspor için...

Trabzonspor Basketbol Kulübü'nden ‘yabancı oyuncu’ açıklaması

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

Trabzonspor Basketbol Kulübü, alacakları nedeniyle Eskişehir Basket maçına çıkmayan, daha sonra bordo-mavililerin bu oyuncularla yollarını ayıracağını duyurmasının ardından yaşanan süreçte Trabzonspor için mücadele etmeyi kabul eden yabancı oyuncular ile yola devam edileceğini açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “14 Nisan 2018 tarihinde oynadığımız Eskişehir Basket maçından sonra yaşanan süreç basketbol camiası tarafından bilinmekte ve takip edilmektedir. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi gerekse Trabzonspor’un menfaatlerinin merkezinde soğukkanlı değerlendirmelerimizin sonucunda, Trabzonspor için mücadele etmeyi kabul eden oyuncularımız ile yola devam etme kararı almış bulunmaktayız. Üzülerek belirtmek isteriz ki 17 Nisan 2018 tarihinde kulübümüz tarafından yapılan açık çağrıya iyi niyetli birkaç taraftarımız haricinde kimseden cevap gelmemiştir. Şahısların geçici, kulübün ebedi olduğu bu ortamda bugünleri, taşın altına elini koyanları ve de koymayanları elbette tarih yazacaktır. Bilinmelidir ki bizler, var gücümüzle sonuna kadar tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” denildi.
Bu arada açıklamadaki bu yabancı oyuncular kimler olduğu kulüp tarafından açıklanmazken, isimlerinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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