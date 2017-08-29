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Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Hopikoğlu: Sportif başarıyla cevap vereceğiz

TRABZONSPOR Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, Alper Saruhan’ın transferiyle ortaya atılan iddalara yanıt verdi, “Takımın başarısını önemsemeyen ihanetçi hain bir grup var. Bu kişilere sportif başarı ile cevap vereceğiz” dedi. Alper...

Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Hopikoğlu: Sportif başarıyla cevap vereceğiz
TRABZONSPOR Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, Alper Saruhan’ın transferiyle ortaya atılan iddalara yanıt verdi, “Takımın başarısını önemsemeyen ihanetçi hain bir grup var. Bu kişilere sportif başarı ile cevap vereceğiz” dedi.
Alper Saruhan’ın yeni sezon öncesi bordo mavili takıma transfer olmasının ardından önceki dönemden kalan alacakları nedeniyle kulübe temlik koydurduğu ve 36 yaşındaki oyuncunun yönetimin kredi çekmek için bu temliği kaldırmasına karşılık yeniden takıma transferi konusunda anlaşma sağlandığı iddialarına, Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu tepki gösterdi.
Konuya ilişkin 'ya açıklamada bulunan Hopikoğlu Trabzon’da ihanetçi, hain bir grup olduğu ifade ederek şunları söyledi: 
“Her fırsatta Trabzon’u ve yapılan iyi şeyleri kötülemek üzere örgütlenmiş bir hain grubu var. Trabzonspor’a faydası olmayan, sürekli kötü, yaralayıcı haber yapan hainler Trabzon’da olduğu sürece sıkıntılar devam edecek. Onlar için başarının hiçbir önemi yok. Onların tek emelleri, ihanetçi duygularla haber yapmak. Bu kişilere rağmen Trabzon’da basketbolu var etmeye çalışacağız. Trabzon ve basketbol düşmanları bu hainlerin sürekli ihanet içerisinde olmalarına da cevabı sportif anlamda başarılı olarak vereceğiz.”

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