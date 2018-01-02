Trabzonspor Başkanı Usta: "Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak en büyük idealimiz"

Başkan Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün dergisinin 148’inci sayısında yer alan başyazısında, kulübün ekonomik, sportif ve kurumsal açılardan yeniden yapılanması için büyük uğraş verdiklerini belirtti. Bir yılı daha geride bıraktıklarını anlatan Usta, şunları söyledi:“2017-18 Süper Lig'in ilk devresini de tamamladık. Görev süremizin ise iki yılını bitirdik. Geçen sürede Trabzonsporumuzun ekonomik, sportif ve kurumsal açılardan yeniden yapılanması için büyük uğraşlar verdik. Bu zor ve meşakkatli yolculuğumuzda kat ettiğimiz mesafe inişli-çıkışlı olsa da doğru hedeflere ilerlediğimiz gerçeği önümüzde duruyor. 2017 senesi, coşku, hüzün, öfke, umutsuzluk ve beklenti gibi pek çok farklı duyguyu yoğun bir biçimde yaşadığımız bir seneydi. Özlemle beklediğimiz stadyumumuza kavuştuk. 50’nci kuruluş yıldönümümüzün coşkusunu yaşadık. İmzaladığımız anlaşmalarla kulübümüze önemli gelir kapıları açtık. Hızlı bir atılım yaparak açtığımız yeni TS Club mağazalarımızda taraftarlarımızla buluştuk.”Altyapıyı yeniden üreten bir fabrika haline dönüştürdüklerini kaydeden Usta, şöyle devam etti:“Geçmişte nice efsanelerimiz bu kentin sokaklarından, toprak sahalarından Trabzonspor’a yükseldi, oradan da sayısız başarıların altına imza atarak bugün bu büyük markayı yarattı. Ancak Trabzonsporumuzun altyapısı son yıllarda istenilen düzeyde oyuncuları, A Takım kadrosuna katamadı. Bizler yaptığımız hamlelerle, altyapıyı yeniden üreten bir fabrika haline dönüştürdük. Trabzon gibi futbolcu fabrikası bir şehirden bugün Yusuf, Abdülkadir, Furkan, Hüseyin, Batuhan, Abdurrahim ve Arda gibi futbolcularımız geleceğimiz oldu. Elbette ki bu durum altyapımızdaki diğer çocuklarımıza büyük örnek teşkil etti. Şimdi onlar da ağabeyleri gibi olabilmek için gece gündüz çalışarak, bir gün hayallerine kavuşmanın mücadelesini veriyorlar.”Başkan Muharrem Usta, hedeflerinin yakaladıkları ivmeyi ikinci yarıda da sürdürerek zirveye yarışmak olduğunu ifada ederek bu konuda şunları söyledi:“Takımımız, devrenin son beş haftasında ortaya koyduğu mücadele, sergilediği oyun ve kazanma hırsı ile sadece biz taraftarlarının değil; tüm futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Bu eşsiz kulübün başkanı olarak hepsi birbirinden bağımsız yeteneklere sahip futbolcularımızı, sıkı bir çalışma disiplini altında bir araya getiren, takım olma bilincini çalışma ve kazanma motivasyonu aşılayan değerli hocamız Rıza Çalımbay'ı can-ı gönülden kutluyorum. Hedefimiz; ilk devrenin son virajında yakaladığımız bu ivmeyi ikinci devrede de sürdürmek ve başa yarışmaktır. Hem Süper Lig'de, hem Türkiye Kupası'nda ısrar ve inancımız devam etmektedir. Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak ve önümüzdeki sezonun takımını şimdiden oturmuş bir yapıya kavuşturmak en büyük idealimizdir.”Şike mücadelemiz Avrupa’da sürüyor’ diyen Usta, “FIFA’ya yaptığımız başvuru, elimizden alınan hakların geri iadesine ve Türkiye’de gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik çok önemli bir hukuki adımdır. Gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de sürdürdüğümüz mücadeleyi kimse başka yerlerde çekmesin. Hak aramak bir medeniyettir. Camiamız rahat olsun, sonunda kazanacağız” ifadelerini kullandı.Yeni yılın, geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü kazanımlarla dolu olmasını beklediğini söyleyen Başkan Usta, ‘2018, kulübümüze, tüm camiamızın kucaklaşmasını sağlayan güçlü bir sinerji ve özlemle beklediğimiz başarıları getirsin. Herkese sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum’ diyerek sözlerini tamamladı.