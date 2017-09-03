Trabzonspor Başkanı Usta: Transferde gereğini yapacağız

TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Muharrem Usta, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve bu konuda gereğini yapacaklarını söyledi.Sezon başında Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi, Juraj Kucka ve Burak Yılmaz takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren bordo mavililer, 8 Eylül’de sona erecek olan birinci transfer ve tescil dönemi öncesi bir stoper ve bir orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Serdar ve Sosa isimlerini gündeminde tutan Trabzonspor, alternatif isimlerle de görüşmeleri sürüyor.USTA: SAYILI GÜNLER KALDITransfer çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, herkes kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirterek “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Konu fazlasıyla deforme edilmiş durumda. Herkesin ihtiyacı kadar ya da heyecanı kadar bizde de heyecan var ve gereğini yapmaya çalışıyoruz. Sayılı günler kaldı. Nelerin olacağını hep birlikte göreceğiz. Artık somut bir şey söylemeyeceğiz, söylemekte istemiyoruz. Ama dediğimiz gibi herkes kadar biz de heyecanlıyız ve gereğini yapacağız” dedi.YUSUF ERDOĞAN: İYİ BİR TRABZONSPOR İZLETTİRECEĞİZTrabzonspor’un sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan da iyi bir Trabzonspor izlettireceklerine inandığını söyledi. İlk 3 haftada iyi futbol oynadıklarını kaydeden Erdoğan, “İlk 3 haftaya bakılırsa iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bir kötü mağlubiyet aldık, onun dışında sorun yok. Milli takım arasını da en güzel şekilde değerlendiriyoruz. İnşallah devamı gelecek. Güzel bir ekip, güzel bir kadro kurduk. İyi bir Trabzonspor izleteceğiz” diye konuştu.KAMİL AHMET: GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 3 PUANI ALACAĞIZTrabzonspor’da sezon başında takıma katılan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ise milli arada çok iyi çalıştıklarını ve ligin 4’üncü haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanacaklarına inandığını belirtti. Çörekçi, yaptığı açıklamada, “Çok iyi çalışıyoruz. Göztepe maçı bizim adımıza kötü geçti ancak bunu telafi etmek için çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçında inanıyorum ki 3 puanı alacağız” ifadelerinde bulundu.KULÜP SİTESİNDE PUAN DURUMU HATASIBu arada Trabzonspor’un resmi internet sitesinde yer alan puan tablosunda sıralama hatası göze çarptı. Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan ve 6 gol atıp kalesinde 6 gol gören bordo mavililer, aynı puana ve averaja sahip Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor’un gol üstünlüğüyle, eksi 2 averaja sahip Kayserispor’un ise averaj üstünlüğüyle üzerinde 8’nci sırada yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde de 8’nci sırada bulunan Trabzonspor, kulübün resmi sitesindeki puan tablosunda ise 11’nci sırada yer aldı.

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