Trabzonspor Başkanı Usta, taraftarları maça davet etti

SPOR Toto Süper Lig’in 21’inc haftasında Medical Park Arena’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da Başkan Muharrem Usta taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Başkan Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Yeni stat, yeni hayat! İnanın.. Yılların karamsar havası sizlerle dağılacak. Takımına destek için; arkadaşlarını al, Medical Park Arena'da ol" ifadelerine yer verdi.

KAYNAŞMA YEMEĞİ

Bu arada, Trabzonspor ile 1461 Trabzon yöneticileri, futbolcu ve teknik heyeti Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve 1461 Trabzon Başkanı Osman Aynacı da katıldı.

YANAL: "BİZ BİR TAKIMIZ"

Yemekte konuşan Trabzonspor teknik Direktörü Ersun Yanal, şunları söyledi;

"Trabzonspor çok önemli ve çok büyük bir camia. Bu kulüp ülkede farklı bir kimliği de temsil ediyor. Şu an burada Trabzonspor olarak beraberiz. Trabzonspor ile 1461 Trabzon arasında bir fark olmadığını belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Biz bir takımız. Dolayısıyla bir amaca hizmet ediyoruz. Sonuçta 1461 Trabzon bir amaç için kurulmuş bir takım. Bundan sonra böyle olması gerektiğinin altını çizdik. Yönetimimiz buna böyle bakıyor. Her iki takım da çok zorlu süreçlerden geçti. 5 maç önce biz de kafamızı kaldıracak gökyüzü bulamıyorduk. Futbolda bunlar var. Sizler iyi bir takımsınız. Duruşunuzu bozmayın. Her şeyi başarabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum."

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi.



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