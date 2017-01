Trabzonspor Başkanı Usta: Mehmet Ekici’nin transferi için Beşiktaş ile anlaştık

TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Muharrem Usta, kadro dışı bıraktıkları Mehmet Ekici ile ilgili olarak, “Beşiktaş ile anlaştık. Kendisi de Beşiktaş ile anlaşırsa gider. Bunun dışında farklı bir kulübe gidişine onay vermiyoruz” dedi.



Muharrem Usta, katıldığı bir televizyon programında transfer, sponsorluk, ekonomi ve Mehmet Ekici konusunda açıklamalarda bulundu. Mehmet Ekici’nin transfer sürecini anlatan Usta, “Türkiye'de bu tarz konular maalesef gereğinden çok fazla abartılıyor, gündeme geliyor. Mehmet ben başkanlığa geldiğimde, Mehmet’in Trabzonspor'da önemli sıkıntıları olan bir oyuncuydu. Erkan ile kavgası vardı. Mehmet duygusal bir oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım. O da bunu itiraf eder. Trabzonspor'da kalmayacağını anladığım için üzerine gitmedim. Bana takımdan gitmek istediğini söyledi. Trabzonspor'da oynamayacak oyuncuyu zorla takımda tutmam. Trabzon'da kalması için onu motive etmeye çalıştım. Baktım olmayacak, inat etmedim” dedi.



MEHMET ‘BEŞİKTAŞ’A GİTMEM’ DEMEDİ



Usta, Mehmet Ekici’nin gönlünün Fenerbahçe’den yana olduğunu, ancak Beşiktaş’a gitmeme gibi bir söyleminin olmadığını dile getirerek şunları söyledi:



“Ekici bana İstanbul veya Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Menajerini ve babasını çağırdım. Trabzonspor'da 6 ayı kalmış, Mehmet Ekici’nin yıpratılmasına izin vermem. İstanbul'a gitmek istiyorsa, Mehmet’in bu transferi bana bırakmasını söyledim. Ben istediği rakamları alabileceğimi, bunun karşılığında da Trabzonspor’un menfaatlerine göre hareket edeceğimi söyledim. Mehmet ile biz abi kardeş gibiyiz. İstanbul işini bana bıraktılar ve söz verdiler. Ben de bu transferi yöneteceğim ve sonlandıracağımı söyledim. Hem Trabzonspor için, hem Mehmet için. Avrupa içinse, ne yaparsanız yapın dedim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı istediğini bana söyledi. Öncelik sırasında ise gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu gördüm. Ama Beşiktaş'a gitmem demedi.”



TRANSFERDE ETİK DAVRANMADILAR



Mehmet Ekici’nin, menajerinin ve ailesinin transfer görüşmelerinde etik davranmadığını aktaran Başkan Usta, şöyle devam etti;

“Fenerbahçe ile bizim aramızda 2010-11 sezonuyla ilgili sorun olabilir, ama biz düşman kulüpler değiliz. Mehmet'i benim de hapsedecek halim yok. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor diye ben görüşmeler yaptırdım. Biz, Mehmet konusu olmadan Fernandao ve Aatıf'ı istemiştik. Emenike kadro dışı kalınca Fernandao konusu kapandı. Bu durumda Atıf’ın olmasını istedik.



O konu da olmadı. Bu transferler olmayınca, biz de Fenerbahçe tarafına Beşiktaş ile görüştüğümüzü ilettik. Bu görüşmeler sırasında Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, Mehmet Ekici'yi arayıp görüşmek istedi. Mehmet bunu bana iletti ve ben de görüşmesine izin verdim. Bunu aslında hiç sevmedim. Kızılcabölükspor maçından sonra Mehmet Ekici'yi ve babasını görüşmek için İstanbul'da bekledim. Ama benimle görüşmediler. Akşam saatlerinde aradım neredeler diye aradığımda, 'Biz gittik, görüştük şimdi Almanya'ya gidiyoruz.



Hoca ile de görüştük, Fenerbahçe ile de anlaştık’ dediler. Ben kendisine hoca ile görüşmene izin verdiğimi söyledim. Bu transferi ben yönetecektim. Fenerbahçe teknik direktörü ile görüşmene izin verdiğimi söyledim. Ben transfer görüşmesine izin vermedim. Bunu benim yürüteceğimi söyledim. O akşam gerçekten çok kırıldım. Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Şimdi sen anlaş diye bana bir oyuncu, babası ve menajeri söyleyemez. Bu kadar iyi niyet gösterdiğim halde. Ben Beşiktaş ile görüşmeye başladım. Çünkü Trabzonspor menfaatleri için siyah beyazlı kulüple ilerledim. Daha sonra Almanya'da Beşiktaş ile görüştüklerini de öğrendim. Burada etik davranmayan benim oyuncum, babası ve menajeridir.”

Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü;



“Mehmet Fenerbahçe ile görüşürken, Beşiktaş ısrarla görüşmek istedi, ama gönlü Fenerbahçe’de olduğu için ben izin vermedim. Olmayınca Fenerbahçe tarafına haber gönderdim ve Beşiktaş ile görüşeceğimi ilettim. Mehmet bana sadece Fenerbahçe'ye gideceğini söyleseydi anlardım. Etik davrandığını görürdüm. Fenerbahçe ve Beşiktaş olur dedi, ama gidip anlaştı. Beni tanımayanı ben tanımam ve reddederim. Trabzonspor'a bunu yaptırmam.”



'MEHMET KULÜPLER ARASINDA POLEMİK OLMASIN'



Verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Usta, bu konuda şunları dedi;

“Bana verdikleri sözleri tutmadılar. Bana Fenerbahçe ve Beşiktaş’a gidebileceğini söyledi. Beşiktaş gitmeyeceğini hiç söylemedi. Ben Beşiktaş ile görüş, bu durumda Trabzonspor'a daha fazla fayda sağlıyorum dedim. Mehmet konusunda Trabzonspor başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, kulüp olarak Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasın. Zaten Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında sorun yeter. Ne Trabzonspor ne de Fenerbahçe transfer için sorun yaşamak istemeyiz. Bu polemiklerden sonra Mehmet'i takımda oynatamam. Beşiktaş ile kulüpler olarak anlaştık. Mehmet oraya gidebilir ya da gitmeyebilir. Bu ayrı bir meseledir. Ben Avrupa'da 10 numara bakıyorum. Kadro dışını sadece Trabzonspor Türkiye'de yapmadı. Bunu bir oyuncuyu bitirmeyle bir alakası yoktur.”



İKİ TRANSFER DAHA OLACAK



Usta, devre arasında iki transfer daha yapacaklarını ifade ederek, şunları dedi;

“İlk devre Trabzonspor’un çok mütevazi kadrosu vardı. Taraftarımız transfer için bizi sıkıştırdı, ancak bu hataya düşmedik. Alelacele yapacağımız transferler doğru olmayacaktı. Devre arası bir 6-8 numara, bir de 10 numara daha transfer etmek istiyoruz. Bizim istediğimiz oyuncular olursa transfer dönemine yetiştireceğiz. Bizim görüştüğümüz oyuncular var. Bunlar olursa alacağız. Olmazsa almayacağız. Birisi yurt içi, birisi yurt dışı.”



'AKAKPO, SUK VE RAMİL İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'



Başkan Usta, Akakpo ve Suk ile yolları ayırmak için görüştüklerini, Ramil’in ise kiraya verileceğini belirterek, şunları söyledi;

“50 tane oyuncusu olan kulüp bugün, 5 tane alırken 6-7 gönderiyor. Rodallega dahil, aktif oyuncu sayısı 22. Yeni aldığımız oyuncular dahil, şu andaki bütçe 19.1 milyon Euro. Bütçeyi aşmadık. İnşallah bugün Suk ile de konuştuk. Ona çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan yeni kadro kurarken, en ufak şişkinlik olmasın, içeride 100 bin Euro tasarruf etsin diye uğraşıyoruz. Akakpo ile yollar ayırıyoruz. Ramil’i yetişen oyuncu olduğu için kiraya veriyoruz.”



STADIN SPONSORU AÇIKLANACAK



Usta, stadyumun sponsorunu Cumartesi günü açıklayacaklarını da vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Şu anda sadece ismin kesinleştiğini açıklayabilirim. Belki Cumartesi, belki Gaziantepspor maçı öncesi ismi açıklayacağız. Maç öncesine kadar imzalar atılacak. Şu anda kesinleşti. 5 yıllık bir anlaşma olacak. Trabzonspor için iyi bir anlaşma olacak. Bu dönemde böyle bir anlaşma kolay değil. Aslında çok zorlandık. Çok çeşitli görüşmeler oldu. Biraz sürpriz olacak taraftarımıza. Trabzonspor büyük kulüp, onun için birçok özveride bulunan kurumlar var.”



KULÜBÜN BORCU AZALDI



Kulübün borcunun azaldığına da vurgu yapan Başkan Usta, bu konuda da şunları söyledi;



“Biz 400 milyon lira borç var diye seçime girdik. Ama sonradan yaptığımız araştırmalarda maalesef borç 570 milyondu. Neredeyse 5-6 ay Trabzonspor tesislerinden haciz kamyonları çıkmadı. 50 oyuncu elinizde, dağılmış yuva, motivasyon bitmiş, her kesim yüksek beklentiye sahipti. Şu anda ekonomik olarak daha düzgün durumdayız. Devraldığımızda 570 milyon lira borç, giderler ile gelirler arasında 150 milyon açık vardı. 1,5 ay sonra açıklama yapacağız ve borcu 470 milyon lira seviyelerine indirmiş olacağız.”



BANA KALSA CACERES’İ ALIRDIM



Başkan Usta, Uruguaylı futbolcu Caceres’in gerçekleşmeyen transferiyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

“Caceres transferinin olmasını ben istedim. Aşil tendonu kopmuştu, ancak oynayabilir durumdaydı. Ama bizim her an takıma katkı sağlayacak oyuncuya ihtiyacımız olduğu ve onun da geldikten sonra 2-3 haftaya ihtiyacı olduğu için bu transferi gerçekleştirmedik. Caceres sakat değil, ama sakatlık sürecini tam atlatamamıştı. Biz alalım mı, almayalım mı diye konu oldu. Almayalım dedik. Bana kalsa Caceres’i alırdım, ama bu benim tek başıma alacağım bir karar değildi.”