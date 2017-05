Trabzonspor Başkanı Usta: "FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"

Net borç 674 milyon lira

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, şikenin UEFA ve CAS tarafından tescillendiğini belirterek, "FIFA'ya TFF'ye müdahale etmesi için başvuracağız" dedi.

Trabzonspor'un 39'uncu Divan Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurula, Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulunun yanı sıra, Ak Parti Millet Vekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski başkanlardan Özkan Sümer, Ahmet Celal Ataman, kurucu üyelerden Sabit Sabır, Nizamettin Algan, Divan Başkanı Ali Sürmen ile kurulların başkan ve üyeleri ile eski yöneticiler katıldı.

SÜRMEN: "ŞAMPİYONLUK SÖYLEMİNDEN UZAKLAŞILMAMALI"

Açılış konuşmasını yapan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, şampiyonluk söyleminden uzaklaşılmaması gerektiğini belirterek, "50'nci yılda şampiyonluk söylemi ile seçim kazanan yönetimin bu söyleminden uzaklaşması düşünülemez. Uzun zamandır tüzük tartışmaları yapılıyor. Tüzük tadilat komisyonu oluşturmuştuk. 29 maddeyi gerçekleştirmiştik sonra gelen taleple durdurmuştuk. Biz 29 maddeyi başkan Muharrem Usta'ya gönderdik. Usta bundan sonra tüzük tadilatını kuracakları komisyonla yapmak istediklerini ve bizim de 2 kişi vermemizi istediler. Bunları ben seçemem. Komisyondan 'biz gideriz' diyen olursa kabul ederim. Tüzük tadilat komisyonumuzun yaptığı maddelerde çok fazla değişiklik olmaması başarılarını gösteriyor. Hiçbir kurula müdahalede bulunmadık ama yetkimiz doğrultusunda uyarılar yaptık. Türk Futbolundaki şirketleşmeye uygun dernek tüzüklerinin yapılmaması, denetlemelerin imkansız olması kötü durumları beraberinde getirmektedir. Türk futbolunun birinci sorunu olan gelirlerle bağdaşmayan aşırı borçlanmanın önüne geçmek için acil önlemler alınmalıdır. Futbol kulüplerinin yeni bir futbol yasası ile yeniden yönetilmesi gerekmektedir. Futbol yasasının neden çıkmadığını bilemiyoruz ama kulüp başkanlarının bunu neden istemediklerini tahmin edebiliyoruz. Türk futbolunun yıllardır saklanan ve artık kokuşan mali sorumluluklarının çözümüne yardımcı olunuz. Futbolu kötü duruma düşüren futbol adamlarından kurtarınız" dedi.

USTA: "TÜRK FUTBOLUNU BATIRAN DENETLENMEYEN ŞİRKETLER"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Türk futbolunu batıran denetlenmeyen şirketlerin olduğunu söyledi. Usta, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Trabzonspor'un çok derin sorunları var. Trabzonsporumuz bugüne çok zor şartlarda, büyük emeklerle geldi. Genelde divan toplantılarının en önemli gündem maddelerinden biri tüzük tartışmaları olur. Biz bu tüzüğün parçalarından biri değiliz, gövdelerinden biriyiz. Divan bize 28 maddelik öneri paketi gönderdi. Gelen 28 maddede biz neredeyse yüzde 99'una eyvallah dedik. Sadece kongre tarihi ile ilgili değişiklikler var. Bu değişikliğin doğru olduğuna inanıyorum. Sezon Mayıs ayında bitiyor kongre Aralık'ta yapılıyor. Yeni takım, yeni sistem kuruluyor, arkadan yeni yönetim geliyor. Sene bittiğinde kongremizi yapalım. En geç 10 Temmuz yapalım. Avrupa Kupalarına göre sezon 10 Temmuz'da başlıyor. Kongre bu süreçte bitsin ki yeni yönetim ne yapacağına karar versin. Bunun doğru zamanı sezonun bittiği zamandır. Bizim 28 maddenin içerisine koyduğumuz ufak değişiklikler var. Bizim özellikle ilave ettiğimiz bir madde var. Trabzonspor'un bugün ki hale gelmesinin nedeni ekonomik olarak kötü yönetilmesidir. Yönetimler dernekler tarafından seçilir ama kulüpleri batıran dernekler değil, bağlı şirketlerdir. Trabzonspor'un sadece borsaya açık şirketi Sportif A.Ş. olduğu için onun bağımsız denetçi şirketi var. Sportif A.Ş.'yi denetliyoruz ama bizim bir sürü şirketimiz var. Onun için yönetime seçilecek olanlar derneğe bağlı şirketlerin tamamın denetleyici kuruluşun denetimine sokmayı vadetsin diye bir madde koyduk. Türk futbolunu batıran o denetlenmeyen şirketlerdir. Trabzonspor'un borcu oralardan geliyor. O nedenle sadece Sportif A.Ş. değil bütün şirketler denetlenecek ve topluca rapor çıkacak."

"BORÇ LİMİTİNİ AŞAN YÖNETİM BU MİKTARDAN SORUMLU OLSUN"

Başkan Usta, tüzüğe 5 madde koydurmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu maddelere göre bütün şirketlerin tamamının denetlenerek 3 ayda bir yayınlanmış raporu Sportif A.Ş. için KAP'a, geri kalanın tamamı Denetleme Kuruluna bildirilecek. Aynı zamanda Trabzonspor'un resmi yayın organlarından da yayınlanacak. Bu toplam borç, yıllık Trabzonspor'un toplam gelirinin, iki buçuk katını aşamaz. Konsolide futbolcu ve teknik kadronun vergilendirilmiş maliyeti kulübün gelirinin yüzde 60'ını aşamaz. Trabzonspor'un sadece 1 yıllık kur farkı ve faizden 120 milyon lira zararı var. Bütün şirketlerin kur farkı ve faizden zararları yıllık gelirin yüzde 20'sini geçemez. Bütün şirketlerin toplam net zararı yıllık gelirin yüzde 10'unu aşamaz. Birbirini takip eden 2 yıllık zarar yüzde 5'i aşamaz. Bu 5 maddenin altına da şunu eklettik; Trabzonspor'a aday olacakların tüzükteki bu maddelere uyacağını, bunları aşan miktardan, müşterek ve müteselsilden, giren kim varsa mal varlığıyla sorumlu olacağını, bağımsız denetçi raporlara tabi olacağını, seçime katılmadan önce noterden evraklarıyla getirsinler. Ondan sonra seçime girsinler. Yeter çünkü biz de bu işin altından kalkamıyoruz. Gelir 190 milyona çıkmış, kur farkları, faiz zararları 135 milyon. Bunu bu hale biz getirdik. Kulübümüz bu halde yaşayamaz.

50'NCİ YIL BASKISINI İYİ YÖNETECEĞİZ

Trabzonspor'u hep birlikte iyi noktalara taşımaları gerektiğine ve 50'nci yıl baskısını iyi yöneteceklerine vurgu yapan Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"50'nci yılda şampiyonluğa hedef koyarken birey, şirketler hepsi iddialı olacak. Trabzonspor her iddialı olduğu dönemde krizi yönetemeyerek büyük bedeller ödedi. Şampiyonluklar kaçtı, kadrolar dağıldı, yönetimler değişti. Keşke devam etseydiler. Bu yıllara mal oldu. Dün FIFA'daydık. Hakkını yedirmeyeceksin. Zamanında yakalama şansın varsa, alacaksın şampiyonluğu. Büyüksen kaybetmeyeceksin. Hakkımız çalındı, küstüm oynamıyorum yok. İki taraftan da mücadele edeceksiniz. Kimse merak etmesin. 50'nci yıl baskısını iyi yöneteceğiz. Kötü dönemler geçirdik. Geçen yıl küme düşmekten kurtulduk. Emin olun bunun tek nedeni ekonomik olarak kulübün mahvedilmesiydi. Şuan kapıda 54 haciz var. Trabzonspor büyük kulüptür. Bugünlere bir günde gelmedik, bir anda da düzelmez. Bu kulübü iyi yöneterek hep birlikte iyi noktalara taşımak görevimiz.

FIFA'YA 'TFF'YE MÜDAHALE ET' DİYE GİDİYORUZ"

Şikenin tescillendiğini ve FIFA'ya TFF'ye müdahale etmesi için başvuracaklarını kaydeden Başkan Usta, "Dün FIFA'daydık. Gündemimiz şike var mıdır? yok mudur? konusu değil FIFA'ya da bunun için gitmiyoruz. Şike konusu kapanmıştır. Hem CAS hem UEFA şike yapıldığını kesin karara bağladı. Artık bu konu kapandı. Biz UEFA'nın ve CAS'ın 'şike vardır' diye tescillediği o sezonla ilgili UEFA'nın TFF'nin Fenerbahçe'ye yaptırım uygulamaması nedeniyle 'TFF'ye müdahale edin' diye CAS'a gittik. O da 'yetkim yok' dedi. Biz de FIFA'ya madem UEFA ve CAS 'Türkiye'de şike var' dedi, Türk Futbol Federasyonu'na müdahale et diye gidiyoruz. Bu ikisinin doğru şekilde algılanması gerektiğini düşünüyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

NET BORÇ 674 MİLYON LİRA

Bu arada Trabzonspor Denetleme Kurulu, kulübün net borcunun 674 milyon 622 lira olduğunu açıkladı. Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Gerçekleşen gelirler ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre dernek ve bağlı şirketlerin 31.03.2017 tarihi itibariyle 87 milyon 438 bin 429 lira kısa vadeli mevcutları, 356 milyon 494 bin 141 lira kısa vadeli borcu, 405 milyon 567 bin 265 lira uzun vadeli borcu olmak üzere toplam 762 bin 061 bin 406 lira borcu bulunmaktadır. Bu mevcut rakamların sonucunda kulübümüzün 674 milyon 622 bin 977 lira net borcu bulunmaktadır" denildi.

