Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl ve Rıza Çalımbay açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile olumlu bir grafik yakaladıklarını belirterek, bunun yeni yılda da sürmesini dilediğini söyledi.



Başkan Muharrem Usta, kulüp dergisindeki yazısında uzun, olumlu grafiğin yeni yılda devam etmesini temenni etti. Her gerçek Trabzonsporlunun gönlünde Trabzonspor’a hizmet etmenin yattığını söyleyen Usta, “Trabzonspor’un başarısını görmek, şampiyonluğunu yaşamak yatar. Her gerçek Trabzonsporlu, kulübünün başarısına katkı sağlamak ister. Belki başkan, belki yönetici, kulüp çalışanı, belki de sade bir taraftar olarak. Bizler de göreve gelmeden önce, bu hayalleri kurduk. Trabzonsporumuzu omuzlarımızda yükselteceğimiz, beraber büyük zaferler yaşayacağımız günleri hayal ettik. 50'nci yılın sinerjisini hissettik. Ancak göreve geldiğimizden beri boğuştuğumuz sorunların ardı arkası kesilmedi. Şanssızlıklarımız bitmedi. Bazı noktalarda tabii ki bizler de hatalar yaptık, ama niyetimizden şüphe doğuracak hiçbir ihtimale izin vermedik” dedi.



"BU BÜYÜK CAMİA AYNI ZAMANDA BÜYÜK BİR AİLE"



"Trabzonspor, bize yadigar. Baba yadigarı, ana yadigarı" diyen başkan Muharrem Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Trabzonspor, bize emanet. Çocuklarımıza bırakacağımız miras. Trabzonspor bizim ailemizin bir parçası. İnsanın ailesine karşı niyeti hiç sorgulanır mı? Aile içinde kavgalar, küskünlükler olur elbet. Anlaşmazlıklar da olur. Ama kol kırılır yen içinde kalır. Sizlere soruyorum: Sırf kardeşinizle tartıştınız diye, tüm ailenize sırtınızı dönebilir misiniz? Ağabeyinize kızdınız diye, yuvayı terk edebilir misiniz? Bu büyük camia, büyük bir aile aynı zamanda.”



"PLANLADIĞIMIZ GİBİ BAŞLANGIÇ YAPAMADIK"



Süper Lig'e planladıkları gibi bir başlangıç yapamadıklarını kaydeden Usta, “Biliyoruz ki ne bizim planladığımız, ne de sizlerin hayal ettiği gibi bir başlangıç yapabildik. Şimdiyse yeni bir dönemecin eşiğindeyiz. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeni bir ivme yakalamayı başardık. Trabzonspor, gerçekten dilimizden düşürmediğimiz gibi bir sevda ise bu sevda asla ve asla terk edilmez. Bu renklerin bize yaşattığı mutlulukları hatırlayın. Kazandığımız başarılarda bu asil renklerin bizi nasıl sevince boğduğunu, mutluluktan ağlattığını hatırlayın. Trabzonspor, benim kulübüm ama sadece benim değil. Trabzonspor sizin kulübünüz; ama sadece sizin değil. Hepimizin! Trabzonspor bu şehrin takımıdır; ama sadece bu şehrin takımı değil, tüm Türkiye’nin! Gelin bu asil renkleri omuzlarımızda yeniden yükseltelim. Değerli hocamız Rıza Çalımbay ile yakaladığımız olumlu grafiğin yeni yılda devam etmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.