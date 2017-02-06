Trabzonspor Başkanı Usta: ''2017 yeniden doğuş yılı olsun''

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "2017 senesi, Trabzonspor'un doğuşunun 50'inci, yeniden doğuşunun ise ilk yılı olsun" dedi."ÖNCELİK BİRLİK VE BERABERLİK"Başkan Muharrem Usta, kulüp dergisindeki yazısında uzun, yorucu ve kötü hatıralarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2016'nın darbe teşebbüsleriyle, terör olaylarıyla, şehit haberleriyle, ızdırap ve gözyaşıyla hafızalara kazınan bir yıl olduğunu belirten Başkan Usta, şöyle devam etti:"Bu nedenle hepimizin yeni yıla ilişkin ilk dileği ülkemizin ve yaşadığımız dünya için barış ve huzur olacak. Trabzonspor başkanı olarak bu seneye ilişkin öncelikli temennim, kulübümüzün yeniden doğuşu için çıktığımız yolda hızla yükselen bir ivmeye kavuşmak. Bu zamana kadar bizi yolumuzda yavaşlatan gelişmeler, oyalayan meseleler oldu. Evet, altına girdiğimiz yük öylesine ağır ki taşımaya çalışırken zaman zaman sendeledik. Ama yönetim kurulu üyeleri olarak, her birimiz gerektiğinde diğerinin yükünü omuzlamaya hevesli bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor’umuz için de gerekli olan ilk şey zaten birlik ve beraberlik.""GELECEĞİ KURTARMAK İSTİYORUZ"Camia olarak yeni başarılara ve zaferlere susamış durumda olduklarını dile getiren Başkan Usta, şunları söyledi:"Biliyoruz ki Trabzonspor’umuzun yakın geçmişinde kaybettiği kanı, kaybettiği itibarı sportif başarılara imza atarak geri kazanması mümkün. Ama sadece sportif başarı yeterli değil. Biz kısa vadede gelgeç başarılarla, sansasyonel transfer haberleri ile günü kurtarmak değil, sağlam ve emin adımlarla Trabzonspor’un geleceğini kurtarmak istiyoruz. Bu gerek benim, daha önceki konuşmalarımda defalarca, gerekse teknik direktörümüz Ersun Yanal’ın basın açıklamalarında ısrarla vurguladığı gibi, uzun ve meşakkatli bir süreç. Sabır ve anlayış gerektiriyor. Çünkü uzun vadeli bir dönüşümün meyvelerini kısa vadede toplamak mümkün olmuyor.""İKİNCİ DEVREDE BAMBAŞKA BİR TRABZONSPOR İZLEYECEĞİZ"Ligin ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldıklarını, ancak ikinci devrenin farklı olacağına inandığını ifade eden Başkan Usta, şöyle konuştu:"2016-17 Turgay Şeren sezonunun ilk yarısını ligin 13'üncü sırasında tamamladık. Sıralamadaki bu yer, sezon başındaki beklenti ve hedeflerimizin çok uzağındaydı. ‘Yüksel ki yerin bu yer değildir’ dediği gibi şair Namık Kemal’in, biz de bu konumda durmamak konusunda kararlıydık. Devre arası hatalarımızı düzeltmek, eksiklerimizi tamamlayabilmek için önemli bir fırsattı. Biz de bu fırsatı olabildiğince iyi değerlendirerek, girdiğimiz yoğun transfer görüşmelerinin sonucunda takımımıza kritik takviyeler yaptık. Mevkisinde güçlü ve tecrübeli isimlerle anlaştık. İkinci devrede taraftarlarımıza bambaşka bir Trabzonspor izleteceğiz.""NİCE ZAFERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin açılışına da değinen Muharrem Usta, bu konuda da şöyle dedi:"18 Aralık’ta büyük bir coşkuyla açtığımız Şenol Güneş Spor Kompleksi, devlet büyüklerimizin üstün gayretleri ve yüzlerce işçi, usta, yönetici ve mimarın üç senelik hummalı çalışmasının, özveri ve emeğinin ürünü stadyumumuz birçok özelliğiyle bünyesinde ilkleri barındırıyor. Trabzonspor efsanesinin yaratıcılarından; yapıt taşlarından Şenol Güneş’in ismiyle taçlanan bu kompleks, inanıyorum ki efsaneyi geleceğe taşıyacağımız nice zaferlere ev sahipliği yapacak.""2017 YENİDEN DOĞUŞUN İLK YILI OLSUN"Yeni yıla yeni stadyumlarında yenilenen bir takımla girdiklerine dikkat çeken Başkan Usta, açıklamalarını şöyle tamamladı:"2017, Trabzonspor’un doğuşunun 50’nci, yeniden doğuşunun ise ilk yılı olsun. Bizler her şeye rağmen ‘ısrar ve inatla Trabzonspor’ diyor, bütün bu yeniliklerin itici gücüyle, olanca enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenetlenmiş bir camia ve desteğini esirgemeyen taraftarlar bu yükselişimize hız katacak; inanıyoruz. Tüm taraftarlarımıza barış, huzur, sağlık ve başarı dolu bir yıl diliyorum."

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