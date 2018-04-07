Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kayserispor maçının ardından veda konuşması yaptı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor'da yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan Muharrem Usta, Kayserispor maçının ardından futbolculara ve teknik kadroya veda etti.

Maçın ardından soyunma odasına giderek futbolcular ve teknik heyetle görüşen Muharrem Usta, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Usta, takımla çok duygusal bir geçmişinin olduğunu belirterek, “Kucka’nın, Burak’ın, Sosa’nın buraya gelmesi kolay bir iş değildi. Okay, Abdülkadir ile Yusuf’un bu duruma gelmesi öyle zannedildiği gibi kolay bir iş değildi. Bunların kolay olmadığını bundan sonraki süreçte göreceğiz. Benim dönemim sona ererken aslında hüznüm şunaydı: Bu takıma çok güvenmiştim. Çok iyi iş çıkaracağımıza inanıyordum ve aslında çok iyi iş de çıkardık ama sadece takım kurmakla bu iş olmuyor. Bu bir camia, sahiplenme, herkesin elini taşın altına koyma meselesi. Biz hiçbir zaman arkamızı sağlam göremedik. Olağanüstü burukluğum bunadır. Keşke koşarken arkadan çekilmeseydik, keşke bunlar olmasaydı. Başarı öyle kolay elde edilmez. Bu bir serüven, bir süreçtir. Bu takımın 1-2 bölgesine takviye yaparak ısrarla devam edin. Bu takım Trabzonsporluları tüm dünyada mutlu eder. Ama bunun olabilmesi için herkesin ekonomik, sosyal destek vermesi, kulübü ayağa kaldırması, seferberlik ilan etmesi lazım. Fakat bunun olmaması aslında beni çok üzüyor, kırıyor” dedi.

"GELECEKLE İLGİLİ BİR UMUT GÖRMÜYORUM"

Gelecekle ilgili bir umut görmediğini anlatan Usta, “Bu duygusallığımın sebebi; başarabilirdik, ama onlar aklıma gelince çok hüzünleniyorum. Bugün aslında ben bunu kongre salonunda tekrar gördüm. Bu seviye, bu hakaret üslupları, bu aşağılamalar devam ettiği sürece ve bu kişilerin Trabzonspor’u bundan sonra yönetmek gibi bir talepleri varsa, bunların da karşılığı varsa benim için bundan sonrasında umut, ümit yok. Zaten bu kongre kararına sebep olan şeyler de bunlardı. Şu anda bu yönetime girecek olan arkadaşlar aslında bu talepte olan arkadaşlardı. Ümit ederim ki benim bu kırgınlık, dargınlık ve burukluklarımı onlar yaşamazlar ve bu güzide takımla olağanüstü bir yol alırlar. Ben tüm Trabzonspor camiası adına çok üzgünüm. Gelecekle ilgili bir umut görmüyorum. Buradan bir gelecek inşa edemeyiz. Gencecik çocukların şu kongrede konuşulanları dinlediğini farz ediyorum. Bu mudur örnek olmak? Artık benim için veda zamanı. Benim yukarısından bir umudum yok. Ne olur gençler, bu Trabzonspor yaşayacak. Siz böyle yapmayın. Bu insanları reddedin. Bir daha senin yolun buradan geçer mi sorusu? Bir taraftan büyük emekle inşa edilmiş Trabzonspor’un emrinde olduğumu söylüyorum, bir taraftan da inanılmaz bir burukluğum var. Koltuk kavgasına, terk edip yeniden dalma kavgasına isyan ediyorum. Herkese allaha ısmarladık diyorum” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muharrem Usta’nın açıklamaları

HABER:Tolga SAĞLAM - KAMERA: Selçuk BAŞAR / TRABZON, ()