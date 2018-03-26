Trabzonspor Başkan Yardımcısı Egemen’den ‘başkan adayı’ tepkisi

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı çıkmamasına tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, “Daha 5 gün önce ‘Bölen olmam. Trabzonspor’un akil adamları bir araya gelsin, karar versin, başkan adayı olurum’ diyen Mehmet Yiğit Alp, şimdi de ‘vakit mi bıraktılar hazırlanmaya. Aday değilim’ diyor. Belli ki bunların 21 Ekim Malatya gecesinde de yönetimi düşürmek için yaptıklarının sadece bir tek amacı vardı, kulübü paramparça etmek ve suçu başkan ile kalan yöneticilere yüklemek. Anlaşılan o ki 21 Ekim Malatya gecesinde yıkım ekibi olarak operasyon yaptınız. Aradan geçen 5 ay hazırlanmanıza yetmedi mi? Asla samimi değilsiniz. Bari susun. Yakıp, yıktığınız yeter artık” ifadelerini kullandı.

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