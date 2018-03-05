Trabzonspor Başkan Yardımcısı Egemen: "Castillo ile ilgili sorun yok"

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ile ilgili Beşiktaş maçı öncesi çıkan ‘haciz şoku’ haberlerinin algı operasyonu olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, Castillo ile ilgili bir sorunlarının bulunmadığını belirterek, "Menajeriyle ilgili sadece 22 bin Euro'luk bir konu var. Klasik menajer oyunu. Maç günü gündeme taşınarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Castillo ile kulübümüz arasında hiçbir sorun bulunmamaktadır" dedi.

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