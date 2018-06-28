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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 'ödeme' açıklaması

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, futbolculara yönelik ödemelerde sorun yaşamadıklarını söyledi. Kulübün finans durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı...

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 'ödeme' açıklaması

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, futbolculara yönelik ödemelerde sorun yaşamadıklarını söyledi.
Kulübün finans durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, futbolcuların geçmişten gelen birikmiş borçlarının büyük bir bölümünün ödendiğini, herhangi bir aksama yaşamadıklarını vurguladı. Bazı yayın organlarında ödemelerin yapılmadığına dair haberler çıktığını anlatan Doğan, "Takdir edersiniz ki geçmişten gelen ve kulübümüzü zorda bırakan çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloya rağmen başkanımız ve yönetimiz kurulumuzun yoğun gayretiyle sorunları aştık, aşıyoruz. Futbolcularımızın geçen sezondan kalan alacaklarının büyük bir kısmını ödedik. Bunun yanında ihtar çekenlerin de paralarını ödedik. Bazı futbolcularımızın bir kısım alacakları için de planlamayı hazırladık ve buna ilişkin evraklar oyuncularımıza yurtdışı kampı öncesinde verilecek. Sadece bunlar değil, kulüplere olan bonservis borçlarından kaynaklanan ödemeleri de yaptık. Haliyle 'ödeme yapılmıyor' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.
"PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"
Kulübümün finansal yönden rahatlaması ve borçların ödenmesi konusunda projeler geliştirdiklerini açıklayan Doğan, "Bu ağır tabloyu çok kısa zamanda düzeltmek elbette mümkün değil. Önceliğimiz ekonomimizi sürdürülebilir kaynaklarla işler hale getirmek. Bu yönde ciddi adımlar attık. Ayrıca borcun da ödenebilir bir seviyeye çekilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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