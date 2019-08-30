Trabzonspor Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu: Dişimize göre bir kura oldu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Basel, Getafe ve Krasnodar ile eşleşen Trabzonspor’da Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, dişlerine göre bir kura çektiklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Demirören Haber Ajansı’na () konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada güzel bir kura çektiklerini belirterek, “Çok güzel bir kura oldu. 3 takımda bence dişimize göre. Trabzonspor bu gruptan çıkacak güce sahip ve çıkacağına da inanıyorum. Takımımızın yolu açık olsun” dedi.

“FENERBAHÇE’Yİ YENMEYE GİDİYORUZ”

Bülbüloğlu, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına yönelik ise, “Kadıköy’e yenmeye gidiyoruz. Birçok kez elimize fırsat geçmesine rağmen burada uzun süredir bozamadığımız bir seri var. Bu kez yenmeye gidiyoruz. Takımımıza da güveniyorum. İnşallah mahcup olmayız. Üç günde bir maç oynuyoruz. Yorgunluklar normal olabilir ama buna göre de tedbir alınacaktır. Fenerbahçe maçı başka bir maç. Bütün oyuncularımız da bunun bilincinde. Tüm futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.