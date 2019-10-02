Son Dakika
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Bölgedeki esnafımız can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI YILDIZ: BÖLGEDEKİ ESNAFIMIZ CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN TAHLİYE EDİLMİŞ DURUMDA
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Basel ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına...
SPOR 02.10.2019, 17:51
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Basel ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Onazi yer almadı. Yusuf Sarı ile Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Onazi yer almadı. Yusuf Sarı ile Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2