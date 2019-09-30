Trabzonspor-Basel karşılaşmasının hakemi İtalyan Di Bello

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2'nci haftasında İsviçre'nin Basel ekibiyle oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

Bordo-mavililerin Medical Park Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Basel'le yapacağı mücadelede, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Rosario Abisso görev yapacak.