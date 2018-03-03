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Trabzonspor-Banvit: 88-84

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () SALON: Hayri Gür HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), İsmail Aydın (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx) TRABZONSPOR: Bora Hun Pacun (xx)3, Harris (xxx)6, Vasiliauskas (xxxx)26, Green (xxxx)21, Eldridge (xxxx)18, Heslip (xx)1, Alper...

Trabzonspor-Banvit: 88-84

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), İsmail Aydın (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx)
TRABZONSPOR: Bora Hun Pacun (xx)3, Harris (xxx)6, Vasiliauskas (xxxx)26, Green (xxxx)21, Eldridge (xxxx)18, Heslip (xx)1, Alper Saruhan (x), Obekpa (xxx)13, Ozan (x)
BANVİT: Vidmar (xx)6, Caloiaro (xxx)13, Thomas (xxx)6, Taylor (xxx)12, Rautins (xx)9, Şehmuz (xx)9, Kulig (xxx)10, Can (x), Erkin (xx)2, Rıdvan (xxx)17
1'İNCİ PERİYOT: 25-22
İLK YARI: 47-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66
5 FAUL ALAN: 37.21 Rautins, 39.37 Thomas, 39.45 Şehmus (Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19’uncu haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Banvit’i 88-84’lük skorla mağlup etti. Bordo-mavililerde Vasiliaus 26 ve Green 21 sayıyla en skorer isimler olurken, konuk ekipte ise Rodvan 17, Taylor 12 sayıyla takımında skora en çok katkı sağlayan isimler oldu.
İki takım da karşılaşmaya kontrollü başlarken, periyotun son bölümlerinde oyunda kontrolü eline alan Trabzonspor, özellikle Green ve Obekpa’nın sayılarıyla rakibine üstünlük kurarken, Banvit ise Caloiaro, Rautins ve Rıdvan’ın kaydettiği sayılarla karşılık vermeye çalıştı. İlk periyotu ev sahibi ekip 25-22 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyotta Trabzonspor Green ve Obekpa ile sayılar üretirken, Banvit Şehmus ve Vidmar’ın sayılarıyla karşılık verdi. Trabzonspor bu periyotta da 3 sayılık farkı korumayı başarırken, soyunma odasına 47-44 önde girdi.
Üçüncü periyota konuk ekip hızlı başlayan taraf oldu. Banvit özellikle Kulig ve Rıdvan’ın sayılarıyla farkı kapatarak öne geçmeyi başardı. Trabzonspor Obekpa ile Eldridge’nin sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele almaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu periyot 65-66 Banvit’in üstünlüğüyle tamamlandı.
Son bölüme iyi başlayamayan ancak taraftarının desteğini alarak özellikle son 3 dakikada özellikle Vasiliauskas’ın sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele almayı başardı. Banvit Taylor’un ürettiği sayılarla karşılık vermeye çalışsa da üstünlük sayısını bulamadı ve Trabzonspor salondan 88-84’lük skorla galip ayrıldı.
BAŞLAMA ATIŞI SIRASINDA TARAFTARLARDAN İSTİKLAL  MARŞI
Trabzonspor-Banvit müsabakasının başlama atışı yapılacağı sırada Trabzonsporlu taraftarlar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra hakem oyunu başlatırken, taraftarlar hep birlikte 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.  
TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR DA MAÇI İZLEDİ
Bu arada Trabzonsporlu futbolculardan Okay, Kucka, Durica, Hubocan, Onazi, Bero, Pereira ve Novak da Trabzonspor-Banvit karşılaşmasını tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar da maçı izlemeye gelen futbolculara ilgi gösterdi.

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