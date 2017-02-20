Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor Notları

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

KAZANAN KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan Osmanlıspor maçı 11’inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam son 4 maçı kazanan kadroyu büyük oranda korurken, sadece forvet hattında Dame N’Doye’un yerine Hugo Rodallega’ya görev verdi. Yanal ayrıca Luis İbanez, Aytaç Kara, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

RODALLEGA İLK KEZ

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo mavili forma ile ilk kez 11’de sahaya çıktı. Trabzonspor’a transferinin ardından Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olan Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’inde yer adı.

BERO DÖNDÜ

Trabzonspor’da son olarak 22 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen ve devre arası kamp döneminde ameliyat olan Matus Bero, 60 gün sonra takıma döndü. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlık sürecini geride bırakan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçının ardından tribün cezası verilmesi ve bu nedenle yaklaşık 12 bin taraftarın maça girememesine rağmen Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi tribünlerin önemli bir bölümü doldu. Bordo mavili kulüpten yapılan destek çağrıları üzerine taraftarlar Aytemiz Alanyaspor maçı için tribünlerde yerini aldı. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

MAÇ ÖNCESİ KOLBASTI GÖSTERİSİ

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi Medical Park Arena’da kolbastı ekibi mini bir gösteri gerçekleştirdi. Trabzonlu ses sanatçısı Sinan Yılmaz da gösteri sırasında sahada yer alarak taraftarları tezahürata davet etti. Renkli anların yaşandığı tribünlerde bordo mavili taraftarlarda bu sırada alkış tuttu.