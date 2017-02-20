Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: "Topu çizgiden içeriye atamadık"

"Bugün bir puan da olsa gelecek için umut verdi"

"Güzel futbol oldu"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic: "1 puan aldığımız için memnunum"

"Daha iyi olacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu, sadece topu çizginden geçiremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "İkinci yarıdan bu yana takımda oluşturmaya ve arttırmaya çalıştığımız bir düzen ve sistem var. Bu akşam bunu devam ettirip 5'inci galibiyeti almak için maça hızlı ve etkili başladık. Topu sadece çizgiden içeriye atamadık. Rakibin direnci arttıkça buna karşılık vermede zaman zaman etkili olamasak da oyunun bütününde bir pozisyon dışında pozisyon vermedik. Gol yemememiz ve disiplinli şekilde bunu devam ettirmemiz beklentilerimiz için bizi mutlu etti" dedi.

"GÜZEL FUTBOL OLDU"

Yanal, oyuncularını özellikle maçın başlarındaki gol arzusu ve mücadelesinden dolayı kutladığını ifade ederek şöyle devam etti; "Durica'nın da sakatlığının ardından hızlı oyuncu değişikliği gerçekleştirdik. Onun da MR'ı çekildi, diziyle ilgili sorun var. MR, sonucunu doktorumuz okuyacak ve açıklayacağız. Oyunda ritimli ve tempolu geriden oyun kurarak oynamaya alıştığımız düzenimiz sarsıldı. Top çizgiden geçmedi. Takıma yeni oyuncular katıldı ve bunun ısınması için bir sürenin geçmesi gerekiyor. Takımda güzel atmosfer var. Bunun devam etmesi adına takım ve camia buluşup güvenli ortama doğru hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Bugün bir puan da olsa gelecek için umut verdi. Trabzonspor'un istediği sonuçları alacağı vizyon mevcut. Bu yönde de çalışmalarımız devam edecek. Oyuncularımız bugün sadece topu içeriye atamadılar. Onun dışında güzel bir futbol oldu."

AYTEMİZ ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUSIC: "1 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MEMNUNUM"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic ise Trabzonspor karşısında 1 puan aldıkları için memnun olduklarını kaydederken şöyle konuştu: "Maçın ilk yarısında çok şanslıydık, iyi oynamadık. İlk yarıda objektif olarak Trabzonspor'un 3-4 gol atması gerekiyordu. Kariyerimde beklide ender ilk yarıda 2 oyuncu değiştiriyorum. Ama başka çarem kalmadı ve bu nedenle değişiklik yaptık. Bu maç bana zaaflarımızı gösterdi. Şuanda neden 40 gol yediğimizi daha iyi anlıyorum. Bugün şansımız çoktu ve Allah'ın da bizi koruduğuna inanıyorum."

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını anlatan Susic, son olarak şunları söyledi: "Ofansif futbolu seviyorum. Trabzonspor çok kaliteli bir takım. Biz ligde kalmak için savaşıyoruz. İnşallah gelecek maçlarda da şansımız yanımızda olur. Takıma dönecek oyuncuların da katkılarıyla gelecek haftalarda daha iyi olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersun Yanal'ın açıklamaları

-Saffet Susic'in açıklamaları

Haber - Kamera: Tolga SAĞLAM - Osman ŞİŞKO / TRABZON,()