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Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM - Uğur AYDIN / TRABZON () - Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Karaman,...

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM - Uğur AYDIN / TRABZON () - Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.
Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki bizim farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var. Onu da kabul edebiliyoruz ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz elbette oyuncularımızın bu yorgunluğunu anlayışla karşılayacağız, onları biraz daha anlayıp  dinlemeye çalışacağız ama, gerçekten üzüldüm. Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz."
SERGEN YALÇIN: ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN ALDIK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Trabzon gerçekten çok zor bir deplasman. Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Tribünler, taraftar çok güzel. Bizim açımızdan çok değerli bir 3 puan aldık. Özellikle ligin devamı için çok değerli bir 3 puan aldık. Aşağıdaki pozisyondaki takımlar çok sıkıştı. Bu galibiyet bizi o grubun biraz üzerine attı ve nefes alma imkanı sağladı. Çok zor bir periyot oynuyoruz. İkinci yarı 5 maç oynadık, bunların üçünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık bundan sonra 6 içerde 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Genel oyundan çok memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor. Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ünal Karaman'ın açıklamaları
- Sergen Yalçın’ın açıklamaları

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