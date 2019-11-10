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Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON () STAT: Medical Park HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen x, Ekrem Kan x, Serkan Ok x TRABZONSPOR: Uğurcan xxx- Pereira xx, Hüseyin xx, Campi xxx, Novak xxx- Hosseini xxx, Kamil Ahmet xx(Dk.87 Doğan), Abdulkadir Parmak x- Yusuf xxx...

SPOR 10.11.2019, 18:32
Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON ()

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen x, Ekrem Kan x, Serkan Ok x
TRABZONSPOR: Uğurcan xxx- Pereira xx, Hüseyin xx, Campi xxx, Novak xxx- Hosseini xxx, Kamil Ahmet xx(Dk.87 Doğan), Abdulkadir Parmak x- Yusuf xxx (Dk.78 Ahmet x), Nwakaeme xx- Sörloth xx(Dk.90+2 Serkan)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona xxx- Onur xx(Dk.77 Bammou x), Welinton xx, Tzavellas xx, N'Sakala xx- Ceyhun x(Dk.58 Campos x), Siopis xx(Dk.88 Salih)- Efecan xx, Bakasetas xx, Fernandes xx- Cisse x
GOL: Dk.67 (P) Hosseini (Trabzonspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) - Dk.80 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Pereira, Uğurcan, Nwakaeme, Hosseini (Trabzonspor) - N'Sakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla ligde iki maç sonra galibiyete uzanırken, konuk ekip ise ligde üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

25'inci dakikada orta sahada Siopis Abdulkadir Parmak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen direkt kırmızı kartını çıkardı. VAR kontrolü sonrası da karar değişmedi ve Trabzonspor 25'inci dakikada sahada 10 kişi kaldı.
32'nci dakikada Welinton'un savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Cisse'nin penaltı noktasının üzerinden vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.
36'ncı dakikada Siopis'in sol kanattan ortasına penaltı noktasının yanında iyi yükselen Cisse'nin kafayla vuruşunda Uğurcan son anda topu kornere çeldi.
37'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Siopis'in ortaladığı topu Efecan kafayla ark direğe aşırttı, Cisse önünde kalan meşin yuvarlağı uygun pozisyonda auta attı.
43'üncü dakikada Fernandes'in pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi, sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi.
45+1'inci dakikada sol kanattan kazanıla köşe vuruşunda Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortasında Campi'nin gelişine ayağıyla kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
64'üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortasında hakem Abdulkadir Bitigen topun Campos'un eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolü sonrası da karar değişmedi.
67'nci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Hosseini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
69'uncu dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Cisse önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak Novak son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak golü önledi.
78'inci dakikada Hüseyin Fernandes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.
80'inci dakikada penaltı pozisyonundaki hareketi nedeniyle sarı kart gören Fernandes, hakemin kararını alkışlamasının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
83'üncü dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Hosseini'nin vuruşunda Marafona köşeyi doğru seçerek meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
UĞURCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Uğurcan Çakır, 83'üncü dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Uğurcan, ligin 12'nci haftasında oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SÖRLOTH HASTANEYE KALDIRILDI
Trabzonspor'da forvet oyuncusu Alexander Sörloth karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Başına bir darbe alan Sörloth, sedyeyle ambulansa yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı. Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.

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