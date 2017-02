Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

STAT: Medical Park Arena



HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Erdinç Sezertam (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xxx), Uğur (xx), Durica (x)(Dk.14 Mustafa xx), Mas (xx), Okay (x), Onazi (xxx), Castillo (x)(Dk.77 Bero x), Yusuf Yazıcı (x)(Dk.65 N’Doye x), Olcay (xx), Rodallega (x)



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Gassama (xx), Lazic (x)(Dk.41 Emre x), Omeruo (xx), Tzavellas (xx), Candeias (xx), Landel (x)(Dk.41 Plet x), Efecan (xx), Fernandes (xx)(Dk.84 Taha ?), N’Sakala (xxx), Love (xx)



SARI KARTLAR: Plet, Love, Candeias, Haydar (Aytemiz Alanyaspor), Bero, Okay, Pereira (Trabzonspor)

DURİCA DEVAM EDEMEDİ



Trabzonspor’un savunma oyuncusu Jan Durica, maçın 11’inci dakikasında Vagner Love ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğu oyuncu sol dizini işaret ederek devam edemeyeceğini belirtti. Sedye ile sahadan çıkan Durica’nın yerine oyuna Mustafa Akbaş dahil oldu.



OKAY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Trabzonspor’da 3 sarı kartla ceza sınırında yer alan Okay Yokuşlu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 87’inci dakikasında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Okay, gelecek hafta Atiker Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

SPOR Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla 5 maç sonra ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.



3’üncü dakikada Olcay’ın ara pasında 6 pasın üzerinde topla buluşan Rodallega’nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda zayıf vuruşu kaleci Haydar’da kaldı.

5’inci dakikada sağ kanattan Olcay’ın ceza sahası içerisine ortasında Rodallega savunmanın arasından kafayla topu kaleye gönderdi, kaleci Haydar rahat kontrol etti.

8’inci dakikada ceza sahası çizgisinin gerisinden kazanılan serbest vuruşta Candeias’ın ortasını Love kafayla kaleye gönderdi, Onur topu yumrukladı ve daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



9’uncu dakikada Rodallega’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutu yan direğe vurup auta çıktı.

13’üncü dakikada sol çizgiden topla birlikte ceza sahası içerisine giren Castillo yerden dışarıya çıkardı, Olcay’un şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

18’inci dakikada Yusuf Yazıcı’nın savunmanın arkasına gönderdiği top ile ceza sahası içerisinde buluşan Rodallega’nın şutunu kaleci Haydar yumruklayarak uzaklaştırdı.



25’inci dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası içerisinde savunmanın arasından pasında topla buluşan Olcay bekletmeden şutunu attı, kaleci Hayrullah parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



45’inci dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası yayının üzerinden kaleyi yokladı, top sağ direğe yakın noktadan auta gitti.

47’nci dakikada Mas’ın sol kanattan kullandığı taç atışını savunma uzaklaştırdı, ceza alanı dışına açılan topa Pereira sağ ayağıyla bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarıya çıktı.



51’inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı ceza sahasına ortaladı, Uğur gelişine kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.



63’üncü dakikada sağ kanattan Pereira’nın ceza sahasına ortaladığı topa Rodallega gelişine kafayla vurdu, zayıf şut Haydar’ın ellerinde kaldı.

68’inci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Okay’ın 6 pasın üzerine ortaladığı topa Rodallega röveşata denedi, şutu yandan auta çıktı.

90’ıncı dakikada sağ kanattan Pereira’nın ceza sahasına gönderdiği topa Okay kafayla gelişini vurdu, meşin yuvarlak sağ kale direğine yakın noktadan dışarıya çıktı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikte sonuçlandı.