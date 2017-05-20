Trabzonspor Avrupa için 3 puan peşinde

SPOR Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Trabzonsor, bu maçı kazanarak Avrupa Kupaları’na katılma umudunu son 2 haftaya taşımayı hedefliyor.Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramayan ve Avrupa Kupaları’na katılma yolunda yara alan bordo mavililer, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Avrupa umudunu son haftalara taşımak isteyen Trabzonspor, zirve mücadelesi veren rakibi karşısından galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYORBordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal’ın son oynanan Adanaspor maçının 11’inden farklı olarak kadroda değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Adanaspor karşılaşmasıyla kart cezasını dolduran Uğur Demirok’a yeniden ilk 11’de forma vermesi, kaburgasındaki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan Jan Durica’nın da dinlendirilerek bu oyuncunun yerine savunmada Medjani’yi görevlendirmesi bekleniyor. Yanal’ın son 4 maçta yedek soyundurduğu Castillo’yu da bu maçta ilk 11’de sahaya sürebileceği ifade edildi.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 18’İNCİ RANDEVUTrabzonspor ile Medipol Başakşehir, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 18’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 9, Medipol Başakşehir’in 4 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 32 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.SON 3 MAÇI KAZANAMADIBu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 3 maçta rakibine üstünlük kuramadı. 2014-15 sezonunun 2’nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden bordo mavililer, sonraki 3 maçta 1-0, 1-1 ve 1-0’lık skorlarla 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDATrabzonspor’da Medipol Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavili takımda 3’er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33’üncü haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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