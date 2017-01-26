Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçının ardından

ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu son maçında sahasında Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup eden, ancak kupaya veda eden Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, Hüseyin Avni Aker Stadı’na galibiyetle veda ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceğiz. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi.

'VEDA MAÇINDA KAZANMAK BİZİM İÇİN ANLAMLI OLDU'

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki son maçlarını oynadıklarını belirterek şunları söyledi

“Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne olan ve daha öncesinden başarılara imza atılan mekanımıza, ruhun büyüdüğü ve yeşerdiği, çok önemli değerin ismini taşıyan stadımıza kazanarak veda etmemiz önemliydi. Herhangi bir şekilde sonuca etki etmeyecek karşılaşma olsa da bizim için anlamlı galibiyet oldu. Tarihe biz son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceğiz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak. Oyuncularıma bugünkü oyun tutumundan ve istekli futbol oynadığından dolayı teşekkür ederim.”

KOCAMAN İÇİMİZİ ACITMAYAN BİR SKOR

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman ise Türkiye futbol tarihinin önemli bir mabetlerinden birine veda edildiğini ifade ederek şöyle konuştu

“Belki de futbol hayatım boyunca bu akşamki maç duruma en uygun skorlardan biri oldu. Trabzonspor bugün çok fazla pozisyona girdi. Çok uyumlu bir takım olarak gözükmedik. Özellikle ilk yarıda acemice hatalar yaptık. Trabzonspor’un bu pozisyonlardan sadece birini değerlendirmiş olması bizim adımıza bir şanstı. Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisiydi. Trabzonspor’un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçti. Dolayısıyla çok fazla içimizi acıtmayan skorlardan biri oldu. Trabzonspor’u tebrik ediyorum.”

TAKTİK FAULLER GADDAR FAULLERE DOĞRU GİDİYOR

Kocaman, Trabzonspor’un rakibi önde karşılamak isteyen ve ön tarafa çok fazla oyuncu gönderen bir takım olduğunu da vurgulayarak, bu konuda şunları söyledi

“Dolayısıyla geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamak için taktik faullerle durdurmak istiyorlar. Bu doğal bir şey, buna itirazımız yok. Zaman zaman biz de bunu istiyoruz, ancak taktik fauller biraz gaddar faullere doğru gidiyor. Surata ve bileklere çok sert fauller yapılıyor. Bu doğru değil. Burada oynadığımız ilk maçta da bunu yaşamıştık. Bunu biz de yaparsak bizim için de doğru değil.”

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Maç sonu basın toplantısı

Haber-KameraTolga SAĞLAMTRABZON, ()