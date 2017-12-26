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Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde...

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile hasta olan N’Doye katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışmalara yer verildi.
Bordo-mavililer bugün saat 14.30’da özel uçak ile Konya’ya hareket edecek.
TRABZONSPOR’UN ATİKER KONYASPOR MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Esteban- Kamil, Uğur, Durica, Mas- Kucka, Okay- Castillo, Sosa, Volkan- Rodallega
SAKAT: Batuhan
CEZALI: Yok

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

FOTOĞRAFLI

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