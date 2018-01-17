Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Juraj Kucka ve Okay Yokuşlu katılmadı. Antrenmanda Atiker Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak çalışmaları tamamladı, diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antalya kampında sakatlık geçiren Burak Yılmaz da takımla birlikte çalışmaların tamamında yer aldı. Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.MUSTAFA AKBAŞ ŞOKUBu arada Atiker Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan maçın 13’üncü dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sol bek oyuncusu Mas’ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek mevkiinde Mustafa’ya görev veren teknik heyetin de henüz sol bek transferinin gerçekleşmemesi ve Akbaş’ın da sakatlanması nedeniyle alternatif üretmekte zorlandığı kaydedildi.

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-Antrenmandan görüntüler

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