Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () STAT: Hüseyin Avni Aker HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Soner Maraş (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx) TRABZONSPOR: Esteban (xx)- Zeki (xx), Mustafa (xx), Durica (xx) (Dk.68 Okay x) İbanez (xxx), Medjani (xx), Aytaç...

Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()
STAT: Hüseyin Avni Aker
HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Soner Maraş (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)
TRABZONSPOR: Esteban (xx)- Zeki (xx), Mustafa (xx), Durica (xx) (Dk.68 Okay x) İbanez (xxx), Medjani (xx), Aytaç (xx), Onazi (xxx) (Dk.80 Pereira), Castillo (xxx), Olcay (xx) (Dk.68 Yusuf Erdoğan x), N’Doye (xxx)
ATİKER KONYASPOR: Abdülaziz (xx)- Skubic (xx), Can (xx), Volkan (xx), Mehmet (xx), Hadziahmetovic (xx), Mbamba (xx), Emre Can (x) (Dk.64 Ali Turan x), Halil İbrahim (x)(Dk.64 Milosevic x), Fofana (xx) (Dk.86 Mücahit), Hora (xx)
GOL: Dk.39 N’Doye (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Mustafa, Aytaç (Trabzonspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor 11 puanla gruptan lider çıkarken, 9 puana yükselen Trabzonspor ise kupaya grup aşamasında veda etti.
2’nci dakikada N’Doye’nin ceza sahasına pasında topla buluşan Castillo’nun rakibinden sıyrılarak kaleye gönderdiği şutu, kaleci Abdülaziz rahat kontrol etti.
13’üncü dakikada N’Doye’nin penaltı noktasına indirdiği topu Olcay doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kaleci Abdülaziz’in ellerinde kaldı.
15’inci dakikada savunmanın arkasına sarkan Castillo’nun kalecinin üzerinden aşırttığı top, yandan az farkla auta gitti.
20’inci dakikada Zeki’nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan N’doye kaleciyi geçti ancak topu kaleye göndermede gecikince savunma araya girdi. Bordo mavililer bu dakikada önemli bir fırsattan yararlanamadı.
39’uncu dakika sağ köşe çizgisine yakın noktadan Olcay topu 6 pasa ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen N’Doye’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
44’üncü dakikada İbanez sol uzak kenardan kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta çıktı.
46’ıncı dakikada Castillo sol çizgide rakiplerinden sıyrılarak dışarıya doğru çıkardığı topu N’Doye bekletmeden kaleye gönderdi, savunmaya çarpan top kornere gitti.
48’inci dakikada Aytaç’ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
53’üncü dakikada Hora ceza sahası çizgisi önünden kaleyi yokladı, top yandan az farkla auta çıktı.
90’ıncı dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası çizgisi önünden kaleyi yokladı, Abdülaziz topu rahatlıkla kontrol etti.
Karşılaşma 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.