Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu ve Teknik Direktörü Yanal’dan anlamlı ziyaret

TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon'da jandarma ve polis kontrol noktasını ziyaret edip yiyecek ve içecek ikram ettiler. Ziyaretten oldukça memnun kalan güvenlik ekipleri, daha sonra Çubukçu ve Yanal ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI