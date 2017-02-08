FOTOĞRAFLI
Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu ve Teknik Direktörü Yanal’dan anlamlı ziyaret
TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon'da jandarma ve polis kontrol noktasını ziyaret edip yiyecek ve içecek ikram ettiler. Ziyaretten oldukça memnun kalan güvenlik ekipleri, daha sonra Çubukçu ve Yanal...
08 Şubat 2017 Çarşamba 22:04
TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon'da jandarma ve polis kontrol noktasını ziyaret edip yiyecek ve içecek ikram ettiler. Ziyaretten oldukça memnun kalan güvenlik ekipleri, daha sonra Çubukçu ve Yanal ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.