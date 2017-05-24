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Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu: Fenerbahçe deplasmanında kazanmak istiyoruz

FENERBAHÇE deplasmanında en son 19 yıl önce kazanan Trabzonspor’un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hafta sonu oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. HEDEF GALİBİYET Trabzonspor’da gözler Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü...

Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu: Fenerbahçe deplasmanında kazanmak istiyoruz
FENERBAHÇE deplasmanında en son 19 yıl önce kazanan Trabzonspor’un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hafta sonu oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
HEDEF GALİBİYET
Trabzonspor’da gözler Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. 13 Şubat 1974’te Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda oynanan maçla başlayan rekabette rakibini deplasmanda en son 1997-98 sezonunda 3-1’lik skorla mağlup eden bordo mavililerde Asbaşkan Ahmet Çubukçu, 19 yıllık özleme son vermek istediklerini belirterek, "Ezeli rekabetlerin yaşandığı maçların atmosferi farklı oluyor. Ligin ikinci bölümünde ilk yarıya oranla daha iyi bir performans ortaya koyduk. Kalan maçlarımızı kazanarak sezonu en iyi noktada tamamlamayı arzuluyoruz. Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacağız.  Deplasmanda rakibimiz karşısında uzun süredir kazanamıyoruz. Cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılarak bunu kırmak istiyoruz” dedi.
YÖNETİM TARAFTARLARLA BULUŞACAK
Trabzonspor yönetimi, camianın önde gelenleri ve taraftarlarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bordo mavililerin camiada birlik ve beraberliği artırmak adına yaklaşan Ramazan ayında bir yemek organizasyonu düzenlemeyi planladığı, bu doğrultuda da hazırlıkların gerçekleştirildiği öğrenildi.

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