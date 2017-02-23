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Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu: Ayaklarımız yere daha sağlam basacak

TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçından gerekli dersleri çıkaracaklarını belirterek, "Önümüze bakacağız. Ayaklarımız yere daha sağlam basacak" dedi. Atiker Konyaspor ile oynayacakları...

Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu: Ayaklarımız yere daha sağlam basacak
TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçından gerekli dersleri çıkaracaklarını belirterek, "Önümüze bakacağız. Ayaklarımız yere daha sağlam basacak" dedi.
Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçtan alacakları puan ve puanlarla kayıpları telafi etmeye çalışacaklarını kaydeden Asbaşkan Ahmet Çubukçu, takım olma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini ve futbolcuların mücadelesinden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Takım olma yolunda önemli aşama kaydettik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İkinci yarıda yenilmeyen bir takım var. Aytemiz Alanyaspor maçını kazanabilecek pozisyonları ürettik ancak olmadı. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız. Ayaklarımız yere daha sağlam basacak. Bu sezon lige maç maç bakıyoruz. Şu anda önümüzde Atiker Konyaspor maçı var ve bu maça odaklanmalıyız. Bu karşılaşmadan güzel bir sonuçla ayrılarak yakaladığımız puan serisini sürdürmek istiyoruz."
Çubukçu, taraftarların da takımı sahiplendiğini, camia olarak bütünleşerek arzu edilen günlere doğru yol alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
BERO VE MUSTAFA FORMAYA YAKIN
Bu arada Trabzonspor’da Jan Durica’nın sakat, Okay Yokuşlu’nun kart cezalısı olması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal Atiker Konyaspor maçında bu oyuncuların yerine oynatacağı isimleri belirlemeye çalışıyor. Yanal’ın antrenmanlarda Mustafa Akbaş ile Matus Bero’yu 11’de denediği, bu iki oyuncunun formaya yakın olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın son yapılacak çalışmaların ardından 11’ini netleştireceği kaydedildi.
YOLCULUK YARIN
Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın Konya’ya gidecek. Bordo mavililer, yarın 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Konya’ya hareket edecek.

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