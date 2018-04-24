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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör...

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur, Uğur, Kamil Ahmet, Castillo ve Abdülkadir ile izinli olan Olcay Şahan katılmadı. Bu oyunculardan Kamil Ahmet ile Abdülkadir saha kenarında antrenmanı takip etti. Bordo mavililer antrenmanda koşunun ardından dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Bu sırada teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularından bol bol şut çekmelerini ve gol pozisyonlarına girmelerini istedi.
Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay, tel örgülerin arkasından kendisine seslenen taraftarları tribüne çağırarak, antrenmanı izletti. 'Bordo Maviş' isimli bebek de ailesiyle birlikte saha kenarından antrenmanı takip etti.
Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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